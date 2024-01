Bolaños carga contra Junts: "Es incomprensible que hayan votado 'no' junto al PP y Vox"

El Ministro de Justicia, Félix Bolaños ha calificado de "incomprensible" la postura adoptada por Junts en la votación de la ley de amnistía celebrada durante este martes en el Congreso de los Diputados. Según el mandatario, en el PSOE no entienden cómo los de Puigdemont "han votado "junto al Partido Popular y Vox, que son quienes quieren encarcelarles e i legalizarles".

Así ha valorado lo ocurrido en el Hemiciclo, cuando desde primera hora del día, saltaba la noticia de que Junts no iba a votar a favor de la ley de amnistía acordada con el PSOE y las fuerzas independentistas, y que a cambio, propondría una serie de enmiendas que, en caso de no ser aceptadas por el gobierno, la formación catalana respondería con un 'no' en bloque a la actual proposición de ley, como así ha sido.

Esta decisión supone un duro golpe para el PSOE, que contaba con sacar adelante la ley tras lograr el 'sí' de ERC, cuyos diputados han salido muy disgustados al no comprender la negativa de Junts ante esta ley, que "garantizaba el fin de la persecución a cientos de inocentes catalanes", como ha afirmado Junqueras a la salida del Congreso.

Ante esta situación, calificada de "humillante por parte del Partido Popular, Bolaños ha dado la cara en nombre de su formación -y del gobierno- y se ha mostrado orgulloso del camino que están tomando los socialistas respecto a la amnistía.

En este sentido, el ministro incidió en que el PSOE está en el "camino correcto", e insistió en que la prioridad del gobierno sigue siendo la de dar "pasos en favor del diálogo y la convivencia entre Cataluña y el resto de España". Siguiendo en esta línea, añadió que es más necesario que nunca "abrir una nueva etapa" que devuelva "a la política lo que nunca debió salir de la política".

Por ello, Bolaños destacó la "buena labor" está haciendo el gobierno y reivindicó la legalidad de la promulgación de la ley de amnistía: "La ley de amnistía entró de forma impecable y constitucional en esta cámara y así saldrá de aquí".

Esta idea fue repetida en hasta tres ocasiones por el ministro de justicia, que invitó a Junts a "reconsiderar su posición" respecto a la ley. Según el gobierno, y de acuerdo con lo proclamado por Oriol Junqueras, se trata de una ley "que consigue el objetivo, y es una garantía de solidez, robustez".

Su aprobación, ha señalado Bolaños, haría que la normalidad regresara a Cataluña y la convivencia se abriera paso tanto entre catalanes como entre catalanes y españoles, y que enterraría "una década muy negativa" tanto política como socialmente en la región.