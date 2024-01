Feijóo, al PSOE: "Usted, usted y ustedes mantienen su despacho gracias a Puigdemont"

La "baza política" de la que hablaban fuentes populares ha dado frutos. La decisión a última hora del PP de retirar sus enmiendas a la amnistía para evitar que pudieran favorecer a Junts, también incluía una estrategia para que Núñez Feijóo hablase el último en la primera parte de la sesión de debate por la ley de amnistía.

En un duro discurso, el líder popular ha acusado al PSOE de mantenerse en el poder "por un pago" hecho a través de esta ley, en una "humillación constante" de Junts a los socialistas. Tanto, que ha apuntado a figuras de la bancada del Gobierno para espetarles que "usted, usted y usted mantienen su despacho gracias a Puigdemont".

"Todo lo que tienen se lo debe, pero cuando diga 'colorín colorado' no les quedará nada", ha añadido antes de insistir en que "en el fondo da igual si la votación salga o no" en esta sesión. "Sin amnistía no hay legislatura; volveremos a ver ministros comiéndose sus palabras y a Sánchez haciendo saltos con sus líneas rojas".

"No hay relato de generosidad ni convivencia", ha añadido, en una 'enmienda' al espíritu de la ley defendido tanto por el PSOE como por el Gobierno.

Sin embargo, Feijóo es consciente de su debilidad en la Cámara Baja. Aceptando la presente o futura aprobación del texto, ha prometido 'batalla legal' allá donde sí dispone de fuerza, en la Cámara Alta: "En cuanto la ley llegue al Senado daremos voz a cuantos han querido callar en esta lamentable tramitación".