Junts hace caer la ley de amnistía en el Congreso y obliga a volver a pasar por la Comisión de Justicia

No será esta vez. La proposición de ley de la amnistía ha sido rechazada por el Congreso de los Diputados debido al voto en contra de los siete diputados de Junts. Su 'no' se ha sumado al conocido rechazo de PP, Vox, UPN y CC y supone un paso atrás en la tormentosa tramitación de una ley que lleva meses removiendo la política (y sociedad) española.

La amenaza de Junts se ha hecho efectiva después de que una amplísima mayoría de la Cámara Baja tumbase sus enmiendas, condición sine qua non marcada por los de Puigdemont para aprobar el texto final de la amnistía. En sus enmiendas, los postconvergentes buscaban ampliar el plazo de cobertura legal y eliminar cualquier delito de terrorismo y traición de las exclusiones a la ley marcadas por el PSOE.

En su intervención al comienzo del pleno, Míriam Nogueras había adelantado que si no se modificaba el 'actual' texto, Junts votaría no a "una ley con agujeros". Para "corregirlo", ofrecía las enmiendas de su formación que, aseguraba, "no puede participar en dejar al independentismo expuesto a la arbitrariedad de la cúpula judicial politizada española".

Un mensaje dirigido directamente a la doble decisión judicial de prorrogar dos causas ligadas al movimiento independentista y con Puigdemont en el centro de las investigaciones. En concreto, las conocidas como 'caso Volhov' y 'caso Tsunami', que investigan los posibles nexos rusos en el 'procés' y el papel de Tsunami Democrátic en las revueltas posteriores a la sentencia. No han faltado los ataques al juez García-Castellón, entre constantes acusaciones, de Junts, ERC, Podemos y Sumar de lawfare a la Justicia española.

Sin embargo, como ha venido afirmando en las últimas jornadas, el PSOE se ha negado a introducir más cambios de última hora, evidenciando el "hartazgo" y asumiendo que sin Junts, no iba a lograr los 176 'síes' necesarios por tratarse de una ley orgánica.

Finalmente, el Gobierno sólo ha logrado 171 respaldos, contabilizando los votos de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, lo que supone la segunda gran derrota de Pedro Sánchez en las últimas semanas.

Especialmente llamativa ha sido la discrepancia entre las dos formaciones independentistas catalanas. Mientras Junts llamaba a vetar una "amnistía selectiva, que no es lo que firmamos con el PSOE", ERC apoyaba su aprobación por tratarse de una ley "robusta" y la vía más pragmática. "Esta amnistía no va ni de (Carles) Puigdemont de ni de (Marta) Rovira, va de las 1.500 personas que hace siete años tiene su vida en tela de juicio", apuntaba la portavoz republicana de Justicia, Pilar Vallugera.

"Era una buena ley, no la que ERC hubiera redactado, pero que sí servía para proteger a centenares de personas y que era robusta ante posibles escollos judiciales", ha afirmado Oriol Junqueras, a la salida del Congreso. En referencia a la supuesta 'desprotección' de los independentistas ante las posibles maniobras judiciales alegada por Junts, el presidente de ERC ha reconocido que "esta ley obligaba a los jueces a retocer tanto el derecho que es imposible que sus actuaciones superasen las investigaciones de Europa".

El PP ve al "PSOE desangrándose" y "muy tocado" a Bolaños

Feijóo no ha perdido ocasión para atacar al Ejecutivo del que ha llegado a afirmar que "mantienen sus despachos gracias a Puigdemont" en lo que considera una "humillación constante". Sabedor de que incluso con el rechazo de este martes, el camino de la amnistía sigue, el líder popular ha adelantado la intención de dar la "batalla legal" ante la amnistía, primero en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y posteriormente "ante la Unión Europea, incluso".

El portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha incidido en esta línea nada más conocerse la fallida votación. "Llevamos más de un mes de un PSOE desangrándose", ha apuntado, centrando sus ataques en el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que "sale tremendamente tocado".

¿Y ahora qué?

La decisión de Junts supone una vuelta a la 'casilla de salida' en el camino legislativo de la amnistía. En este caso, hasta la Comisión de Justicia del Congreso, que esta vez tendrá un plazo más limitado en el tiempo, apenas 15 días, para redactar un nuevo texto que votar en el pleno.

Si llegado el caso el Congreso aprobase esa nueva proposición de ley de la amnistía, esta pasaría al Senado, donde ya se espera el bloqueo del PP, demorando su tramitación y tratando de retrasar su vuelta al Congreso para la definitiva aprobación.

Pero para ese futurísimo escenario aún quedan muchas pantallas. Y hablando de la amnistía, más aún.