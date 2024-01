Junts mantiene el pulso: "No firmamos una amnistía selectiva; esta ley tiene agujeros y aún podemos corregirlos" 

El pulso de Junts por la amnistía continúa. Míriam Nogueras ha anunciado, nada más comenzar el pleno de debate y posterior votación de la proposición de ley de la amnistía, que siguen en el 'no' al texto actual, puesto que "una amnistía selectiva no es lo que firmamos".

Para la portavoz de los postconvergentes, "la ley tiene agujeros", por lo que ha planteado la opción de "corregirla" a través de las enmiendas presentadas por su grupo, postura que por el momento cuenta con el rechazo del PSOE, impulsor del texto. De no llegar este acuerdo de ultimísima hora, la intención de la formación catalana es hacer caer una ley que lleva meses condicionando la política española, por lo que la proposición volvería a la Comisión de Justicia.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El rechazo inicial de Nogueras ha llegado en una durísima y breve intervención en la que han abundado los ataques a la "politizada" Justicia española, acusando de lawfare contra el independentismo catalán. "Este texto es un punto de partida, pero tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado. Si hoy podemos quitarles la pelota, ¿por qué la ponemos en el punto de penalti?", ha añadido la política catalana.

Así, y refiriéndose a las prórrogas de los casos Volhov y Tsunami, conocidas este lunes y que tienen a Carles Puigdemont como figura central, la portavoz del partido ha adelantado que "Junts no puede participar en dejar al independentismo expuesto a la arbitrariedad de la cúpula judicial politizada española". Precisamente, el posible blindaje al líder de facto de Junts es una de las claves que busca cubrir el partido con su exigencia de retirar cualquier referencia al terrorismo entre las exclusiones de aplicación de la amnistía.

Este texto es un punto de partida, pero tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado Míriam Nogueras, portavoz de Junts

Nogueras, que disponía de siete minutos, ha recordado que la "amnistía selectiva" no se incluía en el acuerdo firmado entre su formación y el PSOE, rúbrica que certificó la investidura de Pedro Sánchez. "El acuerdo con el PSOE incluía esa voluntad compartida de no dejar atrás a nadie", ha espetado, exigiendo a los socialistas a apoyar las últimas enmiendas porque "si podemos corregirlo, hagámoslo".

Velado mensaje a ERC con respuesta inmediata

Pero no sólo ha mirado a Ferraz. En un llamamiento más amplio al independentismo, sin hacer referencias directas, ha impelido a otras formaciones a actuar. "Nos está pasando la represión por delante de las narices ¿y no haremos nada? La cúpula judicial está diciendo que se nos echará el cuello ¿y no hacen nada? El juez Aguirre se pasea por las televisiones europeas prevaricando ¿y no haremos nada? El juez García Castellón se saca los delitos del bolsillo una vez publicado el primer texto de la ley ¿y no haremos nada?", ha añadido.

No obstante, ERC ha respondido instantes después. La portavoz de Justicia de ERC en el Congreso, Pilar Vallugera, ha pedido a Junts que apoye la 'actual' proposición por ser "robusta" y garantizar la amnistía a la inmensa mayoría de los encausados por el 'procés'.

Esta amnistía no va ni de (Carles) Puigdemont de ni de (Marta) Rovira, va de las 1.500 personas que hace siete años tiene su vida en tela de juicio Pilar Vallugera, portavoz de Justicia de ERC en el Congreso

"La ley tiene fuerza suficiente para no ir cambiándola en función de las investigaciones prospectivas de unos jueces que claramente prevarican y la quieren hacer naufragar. ¿Es necesario que les demos cancha cuando podemos garantizar a nuestra gente que serán amnistiados? ¿Podemos perder esta oportunidad?", ha preguntado Vallugera en el turno inmediatamente posterior al de Nogueras.

La diputada republicana ha culminado mencionando a dos de las figuras claves del entramado político y judicial. "Esta amnistía no va ni de (Carles) Puigdemont de ni de (Marta) Rovira, va de las 1.500 personas que hace siete años tiene su vida en tela de juicio porque el Estado les está reprimiento".

El potencial rechazo de Junts ha monopolizado las últimas horas de actualidad política y social, ya que los siete votos de sus diputados son necesarios para que salga adelante una proposición que, por su naturaleza orgánica, necesita al menos de 176 apoyos.