El Congreso rechaza las enmiendas de Junts para ampliar la amnistía y blindar los delitos de terrorismo

La diputada de Junts per Catalunya Míriam Nogueras, durante su intervención en la segunda jornada del debate del estado de la nación.

Se esperaba tensión hasta última hora y el guion se ha cumplido. El Congreso ha rechazado por amplísima mayoría las enmiendas de Junts en relación a la ley de la amnistía, que buscaban ampliar su plazo de vigencia, eliminar toda referencia a los delitos de terrorismo o traición entre las exclusiones de la norma y, en resumen, "blindarse" de potenciales actuaciones judiciales en causas relacionadas con el 'procés'

Hasta ahora, Junts había amenazado con que dejaría caer la votación de la proposición de ley de la amnistía si el PSOE no se avenía a aceptar sus enmiendas. Finalmente, los socialistas han dicho 'no' a las últimas exigencias de los de Carles Puigdemont, por lo que, salvo acuerdo postrero, todo indica que la proposición no pasaría el filtro del Congreso.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En este escenario, el texto volvería a la Comisión de Justicia, donde se realizaría una nueva redacción. A esta vía se acogía la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, al apuntar que el 'actual' texto "tiene agujeros" que ponían en riesgo a los independentistas y que para "corregirlo" era necesario sumarse a sus enmiendas. Si se cumple lo adelantado por la entidad catalanista, se espera el 'sí' de sus siete diputados al dictamen de la Comisión y el 'no' al texto final.

Igualmente, la Cámara Baja ha rechazado las enmiendas lanzadas por ERC y por el PNV, sumándose a los votos en contra de PP y Vox. Por contra, Sumar ha fluctuado entre la abstención y el voto a favor de las enmiendas.

Las que finalmente no se hna votado han sido las del PP, que ha optado a última hora por reiterar su veintena de textos para evitar que las referencias al delito de terrorismo pudieran jugar a favor de Junts. Eso y, como apuntan fuentes de Génova, para permitir que Núñez Feijóo interviniese el último antes de las votaciones de las enmiendas.