La cara que puso Ayuso cuando vio que Alejandra Jacinto llevaba una blusa con la cara de su hermano

El debate electoral previo a las elecciones en la Comunidad de Madrid celebrado este martes, el único que habrá durante toda la campaña ante la negativa de Ayuso de medirse en más ocasiones con sus rivales, fue muy comentado en redes sociales debido al enfado de la líder del PP madrileño por recibir de manos de la candidata de Podemos, Alejandra Jacinto, un libro de su exconsejero Alberto Reyero sobre la crítica situación que se vivió en las residencias de la región durante la pandemia. Ayuso rechazó tajantemente el regalo que le hizo Jacinto, y le pidió que no invadiera "su espacio".

Antes, la líder de Unidas Podemos acusó a Ayuso de dar órdenes "de no trasladar a hospitales a más de 7.000 personas que vivían en residencias". "Usted no ha pedido perdón. Su exconsejero de políticas sociales está declarando en los tribunales y lo ha escrito en este libro. No se puede esconder más: tiene que pedir perdón", le dijo.

Pero la 'táctica' mediática de Podemos contra Ayuso en el debate no se detuvo ahí. Minutos después, Alejandra Jacinto se abrió la chaqueta de color violeta que lucía y dejó al descubierto una blusa blanca con la cara de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta. La mordida que el 'hermanísimo' cobró durante la pandemia a través de un contrato con el gobierno de la Comunidad de Madrid salía así también a la luz durante el enfrentamiento. "¿Le parece ético contratar a su hermano en lo peor de la pandemia aprovechándose de su cargo?", le preguntó la candidata de Podemos. Como en tantas otras ocasiones durante el debate, Ayuso rechazó responder a la cuestión formulada por su rival.

Dos días después del enfrentamiento, Jacinto ha desvelado qué cara puso Ayuso cuando se desabotonó la chaqueta y mostró la blusa con la cara de su hermano. "Me cuentan que no salió enfocada, pero sí, me miró y puso cara de perplejidad", ha contado la candidata en una entrevista en Infolibre. Para ella, es una forma de reivindicar "que un familiar se ha enriquecido a costa del dolor de mucha gente para hacer negocio durante la pandemia". "Sinceramente, tengo muchas dudas de que eso hubiera sucedido si su hermana no ocupara ese cargo institucional", ha añadido.

Por este gesto, es muy probable que Ayuso no saludara a Alejandra Jacinto al final del debate y sí a los candidatos de PSOE, Más Madrid y Vox. La dirigente de Podemos resta importancia a esto. "En el fondo me da un poco igual, me parece una falta de educación pero estoy acostumbrada. No me mira la cara en los plenos de la Asamblea y en el debate tampoco me miraba. Es parte de la misma estrategia. Muchas veces no me llama ni por mi nombre o dice que estoy en política por motivos espurios", explica.