Respondemos a todas las preguntas que Ayuso no ha querido (o no ha podido) contestar en el debate autonómico

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a revalidar su cargo, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado responder a varias preguntas directas de sus rivales en el debate electoral emitido este martes en Telemadrid. La líder del PP madrileño no ha querido o no ha podido contestar a preguntas cómo cuántas personas en riesgo de exclusión social hay actualmente en la Comunidad de Madrid, cuánto se ahorran los impuestos un mileurista y una persona que cobra más de 100.000 euros anuales en Madrid o si mantiene que el cambio climático es una estafa. El HuffPost da respuesta a esas preguntas que Ayuso no ha querido responder.

- ¿Cuántas personas en riesgo de exclusión social hay en la Comunidad de Madrid?

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha arrancado el debate aprovechando su minuto de presentación para preguntar directamente a Isabel Díaz Ayuso si conocía el dato de cuántas personas hay actualmente en riesgo de exclusión social en la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña ha decidido obviar la pregunta y hacer su minuto inicial tal como lo tenía planteado. Lo cierto es que más de un millón y medio de habitantes de la región se encuentran en riesgo de exclusión social, el 22% de la población, lo que supone cinco puntos más que antes de la pandemia del Covid-19. Además, hay un aumento del 25% de las situaciones de exclusión severa, que alcanza ya a 800.000 personas, según datos de Cáritas dados a conocer en marzo del año pasado.

- ¿Cuánto se ahorran en impuestos los mileuristas y los ricos con la política fiscal de Ayuso?

La política fiscal también ha tenido gran protagonismo en el debate. Después de que la presidenta de la Comunidad hablase de que quiere una Administración “amable con el ciudadano”, Jacinto le ha preguntado: “Le voy a hacer una pregunta, señora Ayuso, ahora que no tiene el pinganillo. La pregunta es cuánto se ahorra una persona que por ejemplo en la Comunidad cobra 1.500 euros al mes, más o menos 23.000 euros al año y cuánto se ahorra una persona que cobra lo que usted, una renta de en torno a 100.000 euros. No sé si lo sabe, ¿me lo puede decir?.

Ayuso no se ha dado por aludida y ha sido la propia candidata de Podemos-IU-Alianza Verde quien le ha respondido con datos extraídos de la calculadora de IRPF de la Comunidad de Madrid. "Una persona que cobra 23.000 euros se ahorra 167 euros y una persona que cobra como usted, 1.343 euros. Esa es su política fiscal, una política fiscal que solamente favorece a los que mas tienen en la Comunidad", ha dicho.

- ¿Mantiene que el cambio climático es una estafa?

La líder de Más Madrid también ha preguntado a Ayuso si seguía manteniendo que el cambio climático era una estafa. Algo que la presidenta madrileña dijo el pasado mes de noviembre en la Asamblea de Madrid. Por entonces, Ayuso espetó a la izquierda que confundían "cambio y emergencia" climática para imponer nuevas formas de consumo que "empobrecen" a la sociedad y responde a una "gran estafa" que responde a 'lobbies'. El moderador del debate, Víctor Arribas, le ha propuesto a Ayuso responder por "alusiones directas", pero ella no se ha dado por aludida.

- Madrid, la región número 32 en el Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea

El candidato del PSM, Juan Lobato, también ha criticado que la comunidad de Madrid sea sólo la número 32 en el Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea, según los datos publicados en marzo por la Comisión Europea. "Me da pena que una presidenta madrileña no aspire a que esta región vaya a más y que se resigne con ser la región 32 de la UE. En Europa hay 31 regiones por encima de Madrid. ¿Creen de verdad que podemos permitirnos que no desarrollemos el potencial que tenemos para jugar y ganar la Champions? ¿Usted está dispuesta a quedarse tranquila sabiendo que Madrid es la región 32 de la UE?", le ha preguntado Lobato.

En efecto, de las 263 regiones sometidas a examen por Bruselas, ninguna región española aparece en las primeras posiciones. Madrid es la región española con mejor posición en el conjunto de la Unión Europea en cuyo ranking aparece en el puesto 32 (con una puntuación de 119.3), seguido muy por detrás por País Vasco (puesto 77 y 107.6 puntos) y Cataluña (puesto 107, con 101.3 puntos).

- ¿Le parece ético contratar con su hermano en lo peor de la pandemia aprovechándose de su cargo?

El famoso contrato público que supuso una mordida de más de 280.000 euros para el hermano de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia del coronavirus ha salido a relucir, como se esperaba, en el debate. Alejandra Jacinto ha señalado que Ayuso "ha gobernado bien para su hermano" y le ha preguntado directamente: "¿Le parece ético contratar a su hermano en lo peor de la pandemia aprovechándose de su cargo?" Una vez más, Ayuso no quiso responder.