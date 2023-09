Feijóo en directo: debate de investidura, réplicas y votación

Feijóo: "Señor Puente, ha venido a insidiarme, pero no necesito su aprobado"

El candidato a la presidencia se ha dirigido a Puente para recordarle que él no ganó las elecciones, sino que empato a concejales con el Partido Popular en la ciudad castellana.

​También le ha recordado que la primera vez que fue alcalde no ganó las elecciones. "Yo no he perdido elecciones, señor Puente, ha venido a insidiarme, pero no necesito su aprobado".