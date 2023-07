Desmontando la falsa creencia de que a los jóvenes no les interesa la política

NurPhoto via Getty Images

¿Los jóvenes no están interesados en la política o son los políticos los que no se interesan por ellos? Hay una creencia social ampliamente extendida que carga contra un supuesto desinterés por parte de este núcleo de población, en muchos casos infundada.

El vicepresidente del Consejo de Juventud de España (CJE), Juan Antonio Báez, asegura para este medio que el problema reside en la falta de proyectos y propuestas políticas centradas directamente en el público joven.

Precisamente para sostener esta idea, el director general del Instituto de la Juventud (Injuve), David Veloso, cifra en "un 85% los y las jóvenes que hablan de política cuando se reúnen con amigos o familiares, según datos del Eurobarómetro".

Al hilo del tema, el responsable aclara que "los asuntos más prioritarios para los jóvenes son la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género y la falta de trabajo".

Los dos expertos coinciden en que las mayores acciones colectivas de los últimos años, que han incrementado de manera notable en el tiempo, han estado encabezadas principalmente por esta parte de la sociedad.

Los datos hablan y desmienten mitos

Lejos de hablar de desinterés, "los y las jóvenes colaboran en política desde edades tempranas y su participación se activa ya desde la misma escuela", apuntala Veloso. De hecho, cada vez es más frecuente verlos integrados en las instituciones del Estado.

"Todavía existe mucho rechazo entre la gente joven a causa del abandono que sienten por parte de los políticos, pero, por lo menos en las Elecciones Municipales y Autonómicas del 28 de mayo, celebramos que hubiera tantos candidatos y candidatas jóvenes en los diferentes partidos políticos", dice Báez.

Pese a la creencia social sobre este supuesto pasotismo, el informe de resultados elaborado y publicado por el CJE en julio de 2023 señala que un 89% de los encuestados declara tener "algo o mucho interés en la política, especialmente los hombres (91%) y quienes se sienten representados (95%)".

Del total, un 59% afirma no sentirse afín al sistema político español, de manera que solo un 41% se encuentra realmente satisfecho. En cuanto al domingo, el 86% asegura que votará en los próximos comicios y un 7% de ellos todavía no tiene claro a quién hacerlo.

Las cifras del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también apuntan a que, aunque son los que menos votan en función de la franja de edad, el 72,6% de los que tienen entre 18 y 24 años y el 74,8% de los que tienen entre 25 y 34 años acudirá a las urnas "con toda seguridad".

Cabe decir también que son los mayores de 75 años los que más convencidos están de votar (86,6%), frente al 88,5% de los que tienen entre 65 y 74 años y el 84% de los que tienen entre 55 y 64.

No obstante, y sin llegar a ser alarmistas, es preciso apuntar que son los grupos de edad con la intención de voto más baja. A pesar de la preocupación que supone para mucha gente este descontento, existen multitud de proyectos que buscan incentivar y atraer a este amplio grupo.

“Los políticos también deben intentar promover el voto joven”, opina Báez, que insiste, hasta en tres ocasiones, en que el problema reside, principalmente, en la pérdida de confianza en los mandatarios políticos que solo tienen "un fin electoralista".

El porqué de los más reacios

Para continuar hablando de los jóvenes que deciden no acudir a votar, las declaraciones de algunos muestras que sus razones tienen más que ver con la falta de compromiso político que con el desinterés.

Rebeca cumple 24 años dentro de unos días, es licenciada en Matemáticas e Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y en la actualidad se encuentra estudiando una oposición para ser maestra.

Al preguntarle si está decidida a votar en las Elecciones Generales de este domingo 23 de julio, manifiesta que, por el momento, no acudirá a las urnas: “No me convence ni al 60% ningún programa electoral, al menos en los puntos que me interesan”.

No obstante, sigue un tanto dubitativa, por lo que podría cambiar de opinión a lo largo de los días y así terminar ejerciendo su derecho a voto. Lo que sí tiene claro es a qué partido político ni se plantea votar: Vox.

Luis, por su parte, compañero de universidad de Rebeca y analista en una institución financiera de Noruega, coincide con ella en que tampoco encuentra ninguna entidad que represente sus “intereses generales ni en un 50%”.

“Haría un mix entre los cuatro partidos (PP, PSOE, Sumar, Vox) porque todos tienen propuestas interesantes”, añade, aunque también manifiesta su rechazo por algunas de ellas, ofreciendo, a continuación, algunos ejemplos de las mismas.

“No me gusta cómo está hecha la Ley contra la Violencia de Género actual y habría que revisar el tema de la inmigración ilegal, como dice Vox, pero también me gusta la propuesta de Sumar de tratar de concentrar la jornada laboral o hacer que las multinacionales tributen y paguen más impuestos aquí”.

En cuanto a la gobernabilidad del PSOE durante esta última legislatura, el joven aplaude algunas “medidas como la Ley de la eutanasia, la Ley del aborto y otras aprobadas en estos cuatro años, porque están bien hechas”.

Asimismo, Rafael, un joven madrileño de 29 años dedicado a la carpintería, critica que los políticos solo piensan en “llenarse los bolsillos” de dinero público, apuntando directamente a la corrupción interna de los grupos.

En su caso, Gabriel tiene 26 años y trabaja para el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno, y, como el resto de entrevistados, tampoco va a votar. Para responder al porqué de la cuestión, el joven carga contra la “partitocracia", manifestando así su descontento con “el sistema político” español.

Todos ellos, aunque son distintos, tienen en común que sienten un enorme descontento con la clase política de España. Aquí es donde se plasma la necesidad de "romper el cristal" entre esta supuesta "generación de cristal", el resto de la población adulta y los candidatos a gobernar.