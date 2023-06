Dificultades para pedir online el voto por correo: "Lo he intentado tropecientas mil veces y na' de na'"

El número de solicitudes para votar por correo en las elecciones generales del 23 de julio puede alcanzar un récord histórico. Según publicaba este lunes El País, Correos está registrando unos niveles de peticiones de voto sin precedentes: a un ritmo de 100.000 solicitudes diarias. En los primeros días de plazo oficial, se habían registrado ya unas 600.000 en total. En las generales de 2019, pidieron votar por correo casi un millón de personas.

Los electores pueden activar este proceso de dos maneras: acudiendo a una oficina de Correos o hacerlo de manera online a través de la página web de la empresa postal. En el caso de pedirlo por internet, se requiere tener el DNI electrónico o el certificado digital.

Para la primera opción, se necesita un lector de tarjetas además de instalar el driver correspondiente, entre otros requisitos. La otra opción es el certificado digital, un archivo informático que contiene tus datos y que sirve para identificarte en operaciones online.

Una vez se han rellenado todos los campos, llega el momento de la Autofirma. Este proceso valida que toda la información presentada es veraz y se envía a Correos. Sin embargo, muchos usuarios se han encontrado con distintos problemas a la hora de clickear en ella.

En primer lugar, la autofirma sólo funciona en ordenadores PC. Por tanto, no es posible hacer dicha solicitud a través del móvil. Además, muchos usuarios denuncian que no consiguen completar el proceso porque el botón está como 'inactivo'. "Lo he intentado varias veces y no lo he conseguido. Al final he tenido que ir en persona a una oficina de Correos para presentar mi solicitud", señala David, un joven madrileño a El HuffPost a quien la convocatoria electoral le va a pillar fuera de España. Su novia también ha tenido que recurrir a la forma 'tradicional' para garantizarse el voto.

En redes sociales, muchos usuarios también han expuesto las dificultades que han encontrado para realizar el mismo proceso. Algunos incluso han denunciado que esta situación ya se daba también en la convocatoria del 28-M. "Llevo dos horas intentando pedir el voto pero autofirma ha decidido no firmar. Muchas veces me quedo sin saber si el programa va mal, es mi ordenador, Internet, la web o si estoy yo haciendo algo mal", se quejaba una usuaria hace unos días. "Habré intentado firmar la solicitud de voto por correo tropecientas mil veces y ná' de ná' (uso Mac). Desde la página de Correos no se abre Autofirma y se queda el borrador muerto de risa", aseguraba otro.