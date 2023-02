Dimite el presidente de Vox en Córdoba rogando a dios que no se convierta "en otra red clientelar más"

Carlos Marquez/Europa Press via Getty Images

El diputado regional Alejandro Hernández ha presentado dimisión como presidente de Vox en Córdoba, según ha anunciado este miércoles en su perfil de la red social Facebook.

En una extensa publicación, Hernández, que ha anunciado que se mantendrá trabajando por sus ideales "mientras pueda y lo mejor que pueda desde el Parlamento de Andalucía", ha pedido a Dios que Vox "no llegue a convertirse en otra red clientelar más como lo son otros partidos" y ha reprochado a la dirección nacional que "haya estado más pendiente de atender las quejas de esos cuatro alborotadores que de disciplinarlos".

"Ojalá me equivoque, pero creo que ese error pasará su factura" Alejandro Hernández, presidente saliente de Vox en Córdoba

En esta línea, ha vaticinado que "ojalá me equivoque, pero creo que ese error pasará su factura", frente a lo que ha subrayado: "no vine a servirme de Vox para mi promoción particular sino a trabajar por unos ideales".

"Estos 'tontos entregados' de photocall"

El exdirigente de Vox ha aludido así a quienes llama "estos 'tontos entregados' de photocall", que "son pocos (diría que los cuento con los dedos de las manos) y cobardes, aunque a veces hagan mucho ruido", aunque no ha concretado a qué hecho se refiere para dejar su responsabilidad al frente de la organización, que ostentaba desde hacía cinco años.

Ha recordado que tras el primer gran mitin de Vox en Vista Alegre, "las cosas han cambiado y no todas a mejor" y ha afirmado que "cuando se ostenta honradamente una responsabilidad hay que tomar decisiones anteponiendo siempre el interés del partido a cualquier otro", lo que "te lleva a perder amigos y 'camaradas' defraudados en sus expectativas personales".