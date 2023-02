Vox donó dos millones de euros más a la fundación que preside Santiago Abascal sin avisar a sus afiliados

Europa Press via Getty Images

Vox donó dos millones de euros a la fundación DIsenso, la organización que preside Santiago Abascal, sin avisar a los militantes de la formación política, según ha informado este sábado El País.

El citado medio asegura que el partido ultraderechista ha vuelto a hacer un traspaso de fondos a la organización, tras el que hicieron hace unos meses.

Entre los objetivos de Vox para 2022 aparecía un párrafo en el que aseguraban que querían “consolidar el gasto en la promoción de principios y valores a través de la Fundación Disenso”.

El pasado 1 de abril, la formación de Abascal celebró su asamblea anual. Una reunión en la que el tesorero, Pablo Saéz, no habló en ningún momento de la donación de dos millones de euros a la organización, pese a que suponía un 20% del dinero con el que cuenta el partido.

Santiago Abascal preside a título personal Disenso y, pese a que se fuera de Vox, seguiría liderando a la fundación. Según los estatutos, que no están accesibles en la página web de la fundación, Abascal podría ser destituido como presidente de Vox y su sucesor no tendría forma de relevarlo al frente de Disenso si él no dimitiera.

Según detalla El País, Pablo Sáez sí que aseguro que Vox había donado en 2021 unos 2,5 millones de euros a la organización. Una cifra que escalaría hasta los 4,9 millones, teniendo en cuenta la última transferencia, los 370 euros entregados en 2020 y los 30.000 de la dotación fundacional.