Una diputada de Vox llama "enferma crónica" a Elizabeth Duval por su tratamiento hormonal

La diputada de Vox en el Congreso, María de la Cabeza Ruiz Solás, ha llamado este lunes "enferma crónica" a la filósofa y analista política Elizabeth Duval durante un coloquio organizado por la agencia EFE sobre igualdad de género y diversidad, en el marco de las próximas elecciones generales.

En un momento de dicha charla, la recientemente designada como portavoz de Igualdad de Sumar ha preguntado directamente a Ruiz Solás si la considera una "enferma crónica" por el tratamiento hormonal que recibe al ser una mujer trans desde los 14 años. La representante de Vox ha asegurado que desconocía "su realidad personal", pero que "si tiene que medicarse constantemente, probablemente sí". "No es una enfermedad. El problema es que tenéis que medicaros y eso es un problema por la salud", ha añadido.

Tras escuchar sus palabras, Duval ha asegurado que la dirigente de Vox "ha quedado bien retratada" y le ha recordado que un 67% de las personas que se consideran trans "piensan en el suicidio antes del tránsito". Además, ha lamentado que la derecha española esté intentando recortar derechos sociales al colectivo LGTBIQ+ como ya ha ocurrido en otros países europeos, citando concretamente a Italia. "Por más que intenten aparentar que no son lobos y que no van a retroceder en derechos, su modelo es Italia. A mí me encantaría tener una derecha que dijeran que quieren respetar a las personas transexuales, pero no es así", ha dicho.

Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE y también participante en dicho debate, ha tildado la intervención de Ruiz Solás contra Duval de "violenta". "Se le olvida que la medicina también procura el bienestar de los humanos, no sirve sólo para sanar. Supongo que a mí también me considerará enferma crónica por tomar la píldora anticonceptiva", ha añadido.

No es la primera vez que Ruiz Solás genera una gran polémica por sus declaraciones sobre los transexuales. En febrero de este año, en el Congreso, mostró en la tribuna su preocupación por el "alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad" en España en los últimos años.