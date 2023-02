Un diputado de Más Madrid retrata con esta dura frase la situación en la que se encuentra la Atención Primaria

Javier Padilla, diputado de Más Madrid, protagonizó en el Pleno que se celebró este jueves en la Asamblea de Madrid una llamativa escena al retratar con una frase muy dura la situación en la que se encuentra la Atención Primaria, dirigiéndose al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.

"Usted es político, que use ser político para transformar la vida de la gente a mejor y ya tenemos hecho el pack completo. Ustedes no entienden lo de la Atención Primaria y es que verdaderamente no lo entienden. El problema es que nadie quiere trabajar en el infierno", aseguró.

Javier Padilla explicó que "el problema no es que por decreto se reduzcan las consultas a 34". "El problema es que los médicos y las médicas y los enfermeros y las enfermeras que llevan tiempo trabajando con los pacientes, no quieren llegar al número 34, cerrar la puerta y darle con ella en las narices al paciente número 35", defendió.

"Necesitamos la garantía de que esos pacientes, que son nuestros pacientes, vayan a ser vistos. Y no vayan a ser vistos porque de repente nos llega una coacción por la cual tenemos que hacer turno de mañana y de tarde, porque sino a esa gente no la va a ver nadie", ha criticado.

El diputado de Más Madrid ha recriminado al consejero de Sanidad que no hayan presentado "ninguna garantía de que esa consulta de 70, que al día siguiente se convierte en una consulta de 34, va a conseguir con solvencia darle asistencia a la población". "Ese es el problema", ha añadido.

"Tienen ustedes a los profesionales sanitarios yendo a la consulta tomando ansiolíticos, tomando analgesia, llorando en la consulta, la mitad de ellos queriendo irse", ha apuntado, justo antes de hacerle dos preguntas muy duras a Enrique Ruiz Escudero.

"¿Son ustedes capaces de sentarse con profesionales concretos y decirles que son unos privilegiados, que se quejan de vicio, que están mejor que en brazos, que son unos boicoteadores? ¿Son capaces de eso? Le pregunto de verdad. Si son capaces de sentarse y decirles eso, desde luego a ustedes no les queda ni una pizca de alma", ha sentenciado.