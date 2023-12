Discusión en el PP por las largas de Feijóo a Sánchez: "Sería un punto de no retorno"

Oficialmente, el Partido Popular no rechaza acudir a la llamada de Pedro Sánchez para una reunión con el presidente del Gobierno antes de que acabe el año. Pero, desde hace días, da largas al ofrecimiento de Moncloa. "Seguimos esperando una propuesta con orden del día y con posibilidad de añadir más puntos. Parece que a Sánchez sólo le interesa hablar de esto para atacar al PP y no para acordar nada con el PP", responden desde Génova. En los corrillos por el aniversario de la Constitución, Alberto Núñez Feijóo aseguró que "por respeto institucional" acudiría al despacho con el presidente.

Tal y como avanzó El HuffPost, el gabinete de Sánchez propuso al de Feijóo tres posibles fechas para una reunión antes de que concluya el año. Uno de esos días ya ha expirado -fue el lunes- y quedan otras dos opciones: los próximos 22 y 29 de diciembre. "Basta de excusas", enfatizan en Moncloa, donde precisan que el orden del día es público: renovación del CGPJ, financiación autonómica y reforma del artículo 49 de la Carta Magna. "Perfecto si quieren incluir más cuestiones", añaden las fuentes consultadas.

El nuevo choque entre Feijóo y Sánchez ha provocado una discusión importante en el seno del PP, según fuentes con las que ha conversado El HuffPost. La mayoría de barones consultados reconoce que la cita es "una trampa" del presidente del Gobierno “para tapar sus pactos con los independentistas y Bildu”, pero añaden: "No acudir a una reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno supone un punto de no retorno". Así opina un líder territorial: "No tiene por qué ser ahora, pero Feijóo tiene que acudir. El PP no es Vox, somos un partido de Estado".

Ayuso acatará la decisión

Según informó La Sexta, el equipo directo de Isabel Díaz Ayuso trasladó a la dirección nacional su opinión de que Feijóo no debía asistir a la cita. Un extremo que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiso después matizar públicamente recalcando que esa decisión, la de acudir o no a Moncloa, corresponde exclusivamente al líder gallego, y que ella la acatará.

"Lo lógico es que Feijóo vaya y le diga a la cara a Sánchez que no tiene palabra"

"¿Nos podríamos ahorrar la reunión? Sí ¿Va a servir para algo? Seguramente no. Dicho esto, lo lógico es que Feijóo vaya y le diga a la cara a Sánchez que no tiene palabra", remata otro alto cargo del PP, en conversación informal con este periódico. En Génova precisan de hecho que nunca han dicho que no vayan a ir, pero reiteran que antes quieren saber "negro sobre blanco" en qué va a consistir el encuentro.

"Lo que quiere Sánchez es una foto con Feijóo para tapar la indignidad del resto de fotos: con Bildu en el Congreso, con Puigdemont fuera de la UE. No vamos a ser títeres de Sánchez a su disposición cuando tiene problemas. A Sánchez le interesa cada vez menos pactar con el PP. Es muy complicado predicar con pactos de Estado cuando tus socios son los que quieren debilitar el Estado", según fuentes autorizadas del equipo del presidente popular.

Una renovación del CGPJ "extraordinariamente improbable"

Todas las fuentes consultadas dan por seguro que, aún produciéndose el encuentro, es "extraordinariamente improbable" que se vaya a desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva ya un retraso de cinco años. "O hay cambio de ley en paralelo o no habrá", es la contestación del PP. Sobre la financiación autonómica, hay más matices en las respuestas. Los barones abogan por abrir el melón de una vez por todas: "Ese asunto hay que abordarlo sí o sí".

Y, en este sentido, hasta cuatro líderes territoriales del PP se reafirman, aún dando la razón a Feijóo con respecto a las "tretas" de Sánchez. En su opinión, aunque sea a principios del próximo año, el líder popular ha de ir a Moncloa. Cabe recordar que no hay precedentes de que esto no se produzca. El antecesor de Feijóo, Pablo Casado, acudió siempre que el presidente le llamó sin pretextos.