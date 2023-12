Moncloa revela que Sánchez propuso verse con Feijóo el 18, el 22 o el 29 de diciembre y critica la "inaudita" negativa del PP

Tres fechas y un objetivo: que presidente del Gobierno y líder de la oposición se vean antes de fin de año para intentar avanzar en las "cuestiones de Estado" pendientes. Según ha podido saber El HuffPost, a raíz de los contactos de la semana pasada, el gabinete de Pedro Sánchez propuso al de Alberto Núñez Feijóo verse el 18, el 22 o el 29 de diciembre... sin éxito por el momento.

Desde Moncloa apuntan que es un "hecho inaudito en democracia", que el PP no haya respondido a la propuesta del presidente del Gobierno. "¿Por qué el señor Feijóo no quiere ir a esta reunión? Basta de excusas", añaden dichas fuentes.

Hasta ahora, el PP se ha negado a dar un sí absoluto y, aunque inicialmente apuntaron que su líder acudiría por "respeto institucional", lo hacían exigiendo condiciones previas. Una de ellas, la más relevante en estos momentos para Génova, es la necesaria formalización de un "orden del día" sobre el que articular un encuentro que parte de tres cuestiones básicas: la renovación del CGPJ, la financiación autónomica y la reforma del artículo 49 de la Constitución.

Desde el entorno del Gobierno admiten que "no entendemos absolutamente nada". "Se le han ofrecido tres fechas, de las que hoy ha vencido la primera, más el 22 y el 29. Se ha dejado claro que queremos buscar pactos de Estado que demandan los ciudadanos... y ante todo eso, dice "no tiene el orden del día". Siempre de acuerdo con el argumentario de Moncloa, añaden su "públicamente" conocido ofrecimiento a Núñez Feijóo para "plantear en esa reunión las cuestiones que estime oportunas".

"Con toda sinceridad, tiene que asumir ya su papel como jefe de la oposición, y que no va a ser presidente del Gobierno. Las elecciones pasaron y la legislatura será larga. Cuánto antes lo comprenda será mejor para el país, porque desde la oposición se puede y se debe construir también. Lo que no puede tener España es un jefe de la oposición que no quiere serlo", añaden a El HuffPost.

En la relación tormentosa de ambos 'cuarteles generales' se ha sumado un último ingrediente de tensión, el pacto PSOE-EH Bildu para darle la alcaldía de Pamplona a los abertzales fruto de una moción de censura contra UPN (marca popular en Navarra). Tanto dentro del PP como a su derecha, en Vox, han crecido las voces animando a Feijóo a rechazar el encuentro planteado hace ahora una semana.

También este lunes, el portavoz del PP, Borja Semper, ha acusado al gabinete de Sánchez de contactar únicamente para ofrecer fechas y "no contenido". En un tono más duro ha añadido que el PSOE plantea la posible cita como "mera táctica" para "enredar", pero que ellos no van a "picar este anzuelo".