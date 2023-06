Menos de dos llamadas al día al teléfono de violencia intrafamiliar andaluz

Europa Press via Getty Images

Los conceptos "violencia de género o machista" y "violencia intrafamiliar" han vuelto a la actualidad política después de que el pacto entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana dejase fuera en sus medidas al primero y de que el número dos de Vox en la comunidad haya asegurado que "la violencia de género" no existe. No, no son lo mismo: mientras que la violencia de género es aquella ejercida sobre la mujer por el hecho de serlo, la doméstica es la perpetrada contra cualquier miembro de la comunidad familiar por diversos motivos. Hacer desaparecer el término de violencia de género y utilizar un concepto paraguas invisibiliza a las víctimas, insisten los expertos.

En las últimas horas se han conocido datos de Andalucía, donde Vox exigió la pasada semana un teléfono para atender la violencia intrafamiliar como contrapartida, entre otras, a sus apoyos puntuales al PP en el Parlamento. Ahora que Juanma Moreno sigue siendo el presidente pero con mayoría absoluta, mantiene esta exigencia de la ultraderecha, como apuesta propia. Radio Sevilla de la Cadena SER informa de que actualmente esta apuesta que "desnaturaliza" la lucha contra la violencia contra la mujer ofrece una línea (900 300 003) que no recibe ni dos llamadas al día. Con datos oficiales a noviembre del pasado año, en vísperas del 25-N, día contra la violencia contra la mujer en todo el mundo, se informó de que en 745 días, de octubre de 2020 a octubre de 2022, se recibieron 1.421 llamadas, mientras que en todo 2021, por ejemplo, fueron más de 15.000 las llamadas a la línea de ayuda por violencia machista (el 900 200 999).

Por cada dos llamadas escasas diarias del intrafamiliar, el teléfono 016 contra la violencia machista registra una media de casi 250 llamadas pertinentes cada día en Andalucía.

Igualmente, Diario 16 añade que, "pese a los irrisorios datos que registra" el servicio de intrafamiliar, sus "llamadas son derivadas en su amplia mayoría a otros servicios ya en funcionamiento con anterioridad". "Así, El 81,50% de las llamadas que recibió desde su inicio, en noviembre de 2020, hasta diciembre de 2021 se derivó a otros servicios telefónicos ya existentes, entre ellos el de atención a la mujer", indica este medio, que recuerda que la Junta andaluza destina 67.000 euros anuales a esta línea.