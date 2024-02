El ayuntamiento de Zaragoza hace la vista gordo en dos homenajes fascistas en un cementerio

Europa Press via Getty Images

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado "la inacción y permisividad" de la alcaldesa, Natalia Chueca, con "los actos franquistas" que han tenido lugar este pasado fin de semana en dependencias municipales, concretamente en el Cementerio de Torrero.

El 10 de febrero, según ha informado ZeC, se celebra en el Cementerio de Torrero un acto de homenaje a los caídos de la División Azul, un acto de exaltación de las unidades civiles y militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la II Guerra Mundial, y por lo tanto contrario a la memoria democrática.

Tras conocer la convocatoria, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, lo pone en conocimiento del consejero municipal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, para que este se pusiera en contacto con la Delegación de Gobierno.

En este sentido, ha asegurado que esta información no ha sido trasladada por el PP del Ayuntamiento de Zaragoza a la Delegación del Gobierno en Aragón ni se envió a Policía Local para comprobar que dicha concentración cuenta o no con los permisos pertinentes.

Además, el edil ha preguntado a Lorén si este tipo de acto tiene autorización para realizarse en un espacio municipal y le ha advertido de la convocatoria para tomar las medidas oportunas.

"Creemos que este tipo de actos son de una gran gravedad y que desde el Ayuntamiento deberían tomarse medidas para impedir que se lleven a cabo", ha señalado el edil.

Acto de la Falange

En ese mismo cementerio, ha apuntado que la falange de Aragón, el 13 de enero, ha rendido un homenaje en la Cruz a los Caídos a Ion Mota y Vasile Marin, dos miembros del movimiento rumano fascista 'La Guardia de Hierro' que habían llegado a España a apoyar al bando sublevado. Asimismo, se ha publicado en redes sociales la celebración de este homenaje.

"Son actos que van en contra de la Ley de memoria democrática, una ley cuyo fin último es la no repetición de los horrores del fascismo y que, como en el holocausto alemán, provocó miles de asesinatos y desapariciones forzadas y también el sufrimiento en campos de concentración, con más de 300 en la dictadura franquista, por los que pasaron miles de personas", ha aseverado Domínguez.

Por ello, ha pedido explicaciones por permitir la celebración en un espacio municipal como es el cementerio de Torrero de actos de exaltación del régimen franquista. Asimismo, ha reclamado conocer si se había solicitado autorización para la celebración de este acto y qué medidas va a tomar este gobierno para que no se repitan.

Suso Domínguez ha criticado que no se trata de un "acto nuevo" que "pille por sorpresa" ya que es un acto que se ha celebrado otros años y en otras ciudades.

"Si el gobierno de verdad estuviera alineado con las políticas de no repetición que recogen las leyes de memoria democrática, hubiera puesto los medios para impedir la celebración de actos que no contaban con autorización municipal y hubiera puesto los medios para que las víctimas, hijos y nietos de estos verdugos no tuvieran que sufrir ese agravio de ver cómo en un cementerio municipal se permiten estas expresiones", ha concluido.