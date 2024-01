El Congreso avanza para eliminar la palabra “disminuidos” de la Constitución: sólo Vox no vota a favor

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este martes a la tramitación de la reforma del artículo 49 de la Constitución que sustituirá la palabra “disminuidos” por la expresión “personas con discapacidad”. Todos los partidos menos Vox han votado a favor de la toma en consideración del texto, acordado en diciembre entre el PSOE y el PP. En total, han sido 315 votos a favor, 0 en contra y 33 abstenciones. Igualmente, se ha aprobado, con el voto en contra de Vox, la tramitación del texto por el procedimiento de lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.

Actualmente, el artículo 49 de la Constitución dice: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

La reforma consensuada por PP y PSOE pretende cambiar la redacción a "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas".

Además, en el segundo punto constará: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

Seis años de espera

La reforma constitucional para cambiar este artículo fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018. La convocatoria de elecciones un año después impidió que su tramitación continuara y en la pasada legislatura el acuerdo entre PP y PSOE no fue posible porque los 'populares' aseguraban que no tenían garantías de que la reforma constitucional se fuera a ceñir exclusivamente al artículo 49 y no veían disipado el riesgo de que algún grupo forzase la celebración de un referéndum constitucional.

PP y PSOE pueden modificar el artículo 49 sin la ayuda de otros grupos ya que la suma de sus parlamentarios supera holgadamente la mayoría de tres quintos del Congreso -210 síes- exigida para poder cambiar la Constitución.

En el debate sobre la toma de consideración, Feijóo ha mostrado su "compromiso firme" con esta reforma. "No voy a renunciar nunca a la política que surge del consenso y de la honestidad. No voy a renunciar nunca a la política que tiene como única razón el ser servicio a los ciudadanos. No voy a renunciar nunca a servir a la mayoría. Y no voy a renunciar nunca a defender la igualdad", ha asegurado. Asimismo, ha indicado que esta modificación pretende "tratar con justicia" al sector de la discapacidad y ha recalcado que "es fruto de un consenso mayoritario"