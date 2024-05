Esta es la vitamina que una experta de Harvard recomienda tomar en época de exámenes

Al igual que un buen descanso, una correcta alimentación es clave para rendir adecuadamente en época de exámenes, un momento en el que los estudiantes suelen dedicar muchísimas horas al estudio y en el que necesitan que sus funciones cognitivas les sigan el ritmo.

Para ello, puede ser interesante revisar si se está obteniendo un correcto aporte de vitaminas y, en concreto, de las del grupo B.

"La mejor vitamina que cubre muchos aspectos relacionados con la salud del cerebro es la vitamina B", explicó a la BBC Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y autora de This is your brain on food.

Como apuntó, hay 8 tipos de vitamina B. "Una de mis favoritas, y de la que hablo todo el tiempo, es la vitamina B-9, que es el ácido fólico. Este ayuda con la función óptima de los neurotransmisores y la salud cerebral", destacó. Para incluirla en la dieta basta consumir verduras de hoja verde.

Otros alimentos ricos en vitamina B son las legumbres, el yogur, los huevos o el salmón.