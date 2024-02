El PP compara a Bildu con ETA, pero Twitter le lee la cartilla

'Erabaki aldaketa'. Es el lema con el que EH Bildu se presenta a las elecciones vascas del próximo 21 de abril que en castellano significa 'elige cambio'.

Una cuestión entendible dado que el principal adversario de la formación de Pello Otxandiano es el PNV, que representa un modelo completamente diferente. Sin embargo, hay quien solo se ha quedado en el final de la frase: ETA.

A pesar de llevar desaparecida desde hace más de diez años, el PP trata de resucitarla de nuevo en plena precampaña para cargar contra los abertzales. "Pero Bildu no es ETA", indicaba la cuenta de X (antes Twitter) de NNGG España, presidida por la diputada popular Bea Fanjul.

No solo eso, también señalaban la tipografía de la E, que tiene una forma redondeada, haciendo referencia al símbolo de la extinta banda terrorista en el que había una serpiente.

Pese a todo, el mensaje no pasaba desapercibido para las notas de la comunidad de Twitter, que señalaban rápidamente que tanto el supuesto símbolo como el "eta" del final de la palabra no tenían ninguna relación con ETA. "'Erabaki aldaketa' en euskera se traduce a castellano como 'elige cambio'. No tiene nada que ver con la organización terrorista ETA", indicaban.

Apenas veinte minutos antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era la primera en señalar el cartel. "Bildu lleva a terroristas en cada una de sus listas electorales. Y ahora se ríen de todos en sus carteles. Este cartel es una razón más para llevarlos ante el Tribunal Supremo. Por dignidad y justicia. Para que no engañen a los jóvenes", indicaba al respecto adjuntando la misma imagen del cartel.

Ilegalizar Bildu

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este lunes en pedir que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la legalidad de EH Bildu después de que este partido haya incluido a tres condenados por terrorismo en sus listas para las elecciones vascas.

En una entrevista en 'Antena 3', Ayuso ha vuelto a plantear que habría que preguntar por la cuestión al Alto Tribunal. "Ahora hemos conocido que tres terroristas condenados por terrorismo de ETA van a ir en las listas de Bildu a las próximas elecciones vascas y, por tanto, ahora mismo existen distintos mecanismos para preguntarnos si Bildu es legal o no lo es", ha trasladado.

Ayuso ha sostenido que sospecha que "incumple la Ley de Partidos en el artículo 9, concretamente el de pertenecer a banda terrorista sin arrepentimiento". A su parecer, "hay muchísimos motivos, pero hay un punto esencial en el que esto es evidente que hace que sea un partido de dudosa legalidad". No obstante, ni ella ni su partido se plantean llevar alguna iniciativa jurídica que investigue si la formación es ilegal.

Repreguntada por si ella sería partidaria de su ilegalización, Ayuso ha indicado que ella apuesta por "utilizar los instrumentos que tiene un Estado democrático" para pedir una valoración.