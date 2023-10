El PP pide al Congreso una declaración reconociendo el derecho de Israel a defenderse

Europa Press via Getty Images

El PP ha propuesto a todos los grupos parlamentarios del Congreso una declaración institucional que condene "el ataque terrorista por parte de Hamás contra ciudades israelíes" y que reconozca el derecho de Israel a defender su territorio conforme a la ley internacional.

El grupo parlamentario del PP ha llevado esta declaración institucional a la Mesa del Congreso para que fuera aprobada, aunque este órgano ha evitado pronunciarse al aludir que este tipo de declaraciones deben ser acordadas por todos los grupos parlamentarios y contar con unanimidad.

El texto de la declaración, al que ha tenido acceso EFE, señala que tras el ataque terrorista de Hamás contra la población civil israelí y tras los asesinatos y secuestros el Congreso "condena, en los términos más enérgicos, el ataque...y expresa su solidaridad y apoyo al pueblo de Israel que llora a sus muertos y desaparecidos".

Insta a reconocer "el derecho de Israel a defender su territorio y su población conforme a la ley internacional, muestra sus condolencias con los familiares de todas la víctimas y pide la liberación inmediata de todas las personas secuestradas recordando que los civiles deben ser respetados y protegidos de conformidad con el derecho internacional en todo momento".

Fuentes del PP señalan a EFE que es "razonable que el Congreso se pronuncie" ahora y argumenta que la declaración se ha llevado a la Mesa de la Cámara Baja por ser el "único órgano del Congreso que se está reuniendo", y ante la ausencia de fecha para una Junta de Portavoces.

Los populares han remitido la declaración institucional a todos los grupos parlamentarios para que se pronuncien sobre el texto y pueda ser ratificada.

El diputado de Sumar y secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, ha apuntado a los medios de comunicación, que la propuesta del PP no se ha leído en la reunión de este órgano porque no es el adecuado ya que "no representa a la mayoría de grupos parlamentarios".

Por su parte, Vox ha anunciado una concentración esta tarde frente a la Embajada de Israel en Madrid bajo el lema "Unidos por Israel", a la que acudirá el secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo.

El partido que lidera Santiago Abascal ha registrado una proposición no de ley en el Congreso pidiendo también la condena de los ataques terroristas perpetrados por Hamás e insta al Gobierno en funciones a adoptar las medidas necesarias -tanto policiales como militares-, al objeto de prevenir cualquier ataque del terrorismo yihadista.

También pide realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad de nuestros nacionales en la zona de los ataques, así como la repatriación inmediata de aquellos que lo soliciten y desplegar unidades especiales de seguridad para garantizar la protección de edificios, infraestructuras vitales y otros centros que tengan alta probabilidad de ser objetivo de ataques del terrorismo islamista.