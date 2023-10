Guerra en Israel, en directo: Últimas hora del bombardeo a Gaza tras el ataque de Hamás

Netanyahu informa a Biden de una inminente incursión terrestre israelí en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado al presidente estadounidense, Joe Biden, que no tiene otra alternativa que lanzar una incursión terrestre en la Franja de Gaza.



"Tenemos que entrar. No podemos negociar ahora", ha afirmado Netanyahu, según tres fuentes israelíes y estadounidenses citadas por el portal de noticias Axios. "Tenemos que recuperar la disuasión", ha explicado.



Biden no ha intentado presionar a Netanyahu ni convencerle de que desista de una invasión terrestre en la Franja de Gaza, según las tres fuentes de Axios.