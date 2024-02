El PSOE obtiene su peor resultado histórico en Galicia con 9 escaños

Europa Press via Getty Images

El PSdeG obtiene el peor resultado de su historia en Galicia con 9 escaños. Un resultado provocado en parte por el aglutinamiento de voto en la izquierda protagonizado por el BNG y que no ha servido para el ansiado cambio de signo político en la Xunta.

Los pronósticos no eran buenos. "El PSOE puede llegar hasta los 9 escaños, no más. No porque el PSOE lo haya trabajado o se haya dedicado a hacer campaña para el BNG, ha sido problema nuestro", indicaban fuentes de la ejecutiva del PSOE el pasado viernes a El HuffPost.

José Ramón Gómez Besteiro, apuesta personal de Pedro Sánchez, tenía como objetivo mejorar los datos de la federación socialista gallega que ya en 2020 tocó su suelo con 14 escaños tras una legislatura en la que el BNG ha monopolizado prácticamente la oposición.

No es un resultado bueno, admiten en la federación gallega, preocupados precisamente por esta transferencia de voto que ha aupado al BNG a obtener los mejores resultados de su historia.

Por provincias, en A Coruña el PSOE ha obtenido tres escaños, en Ourense dos, en Pontevedra tres y en Lugo uno.

"Acabo de llamar a Alfonso Rueda para felicitarle por los resultados. Los socialistas somos demócratas y aceptamos el resultado de las urnas. No es el resultado que esperábamos y lo decimos sin paliativos", ha indicado José Ramón Besteiro para valorar los resultados.

Así, reivindicando un "compromiso absolutamente inquebrantable con Galicia" para "construir un proyecto" basado en la "política de proximidad, de mayorías y que soluciona los problemas de los gallegos y gallegas".

"Los que tienen desilusión les pido que tengan la misma ilusión que en la campaña. Los cambios no se hacen de la noche a la mañana", concluía al respecto el candidato.

"Nos hemos tirado una legislatura casi sin candidato y a Besteiro se le ha nombrado tarde, habría hecho más falta trabajarlo mejor. Durante estos cuatro años hemos perdido mucha implementación territorial en la labor de oposición", indicaban las mismas fuentes el viernes, último día de la campaña electoral. "El partido vende que hay tres escaños en juego en Lugo, A Coruña y Pontevedra. El de Lugo es muy difícil. Si pasa, hacemos perder la absoluta al PP por más de un escaño", pronosticaban en base a sus sondeos. De los que creían posibles, no han conseguido ninguno.

Lo cierto es que el PP basó gran parte de su campaña en la amnistía a los políticos independentistas del procés y con el doble reto en mente de intentar descabalgar al PP de la Xunta y frenar la fuga de votantes a la formación de Ana Pontón.

Para ello se rodeó de Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en un pseudo talismán tras el resultado del 23-J. Ambos han multiplicado estas últimas dos semanas sus actos en Galicia para cargar contra Alfonso Rueda y, por ende, en clave nacional, contra Alberto Núñez Feijóo al frente de su liderazgo en el PP.

El peor resultado histórico del PSOE

El resultado de este domingo es el peor que ha obtenido el PSOE en su historia en Galicia. Ya arrastraban su peor dato en 2020 tocando su suelo con 14 escaños. Tan solo obtuvieron 4 diputados en A Coruña, 2 en Lugo, 5 en Ourense y 3 en Pontevedra.

Para remontarse a un dato similar hay que acudir a 1997, donde los socialistas alcanzaron los 15 diputados.

No es una situación nueva. Los socialistas gallegos perdieron la segunda plaza hace siete años en favor del BNG y por la marca de Podemos 'En Marea'. Una cuestión que al PSdeG no tendría por qué haber sido mala. La paradoja es que si hubiera sumado con el BNG, el PSOE de Galicia se podría haber visto gobernando incluso con peores resultados.