El PSOE planea amparar jurídicamente a Begoña Gómez si es citada por el Senado

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha asegurado este martes que su formación se reservará "todas las opciones posibles" para amparar jurídicamente a comparecientes que entiendan que pueden extralimitarse del objeto de la comisión de investigación del Senado, como puede ser la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Durante una rueda de prensa en el Senado, Espadas ha denunciado que el PP vaya a incorporar en este Pleno la ampliación del objeto de la comisión de investigación del Senado a asuntos que puedan afectar a Begoña Gómez, acusando a los 'populares' de "una nueva imposición al más puro estilo autoritario".

En este contexto, el portavoz socialista ha señalado que no prejuzgará los fines que busca el PP con la ampliación del objeto de la comisión de investigación, aunque todo apunta a salvaguardarse jurídicamente en el caso de que quieran llamar a Begoña Gómez.

"Nos reservamos todas las opciones posibles para defender y amparar a cualquier compareciente que pueda ser llamado sin que haya ningún tipo de conexión ni justificación objetiva para que sea llamado a comparecer", ha explicado Espadas.

Asimismo, Espadas ha recordado que su grupo ya planteó una ampliación del objeto de la comisión de investigación en el Senado para que explorara la compra de material sanitario por parte de todas las administraciones y no solo se limitara a la trama Koldo.

Sin embargo, el PP se amparó en lo que decían los letrados del Senado para rechazar la ampliación del objeto de la comisión de investigación.

Esto ha sido planteado por el PSOE en la Junta de Portavoces: "Se me ha dicho que efectivamente el reglamento no lo ampara pero tampoco dice que no sea posible. ¿Le suena, verdad? No lo dice un documento, en este caso una ley, por tanto se puede hacer, ¿no? ¿Le suena?".