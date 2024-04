DIRECTO Elecciones vascas 2024: última hora de los candidatos, participación y votaciones

La candidata de Podemos, Miren Gorrotxategi, y su búsqueda de la sala correcta para votar



La candidata de Podemos, Miren Gorrotxategi, ha protagonizado otra anécdota de la jornada al retrasarse en su voto en el colegio público Zabalarra de Durango (Bizkaia). Al parecer, no lograba localizar la mesa donde tenía que hacerlo: las mesas están repartidas en dos zonas, el comedor y el gimnasio, y ha tenido que ir dos veces a cada zona porque le decían que le tocaba en uno u en otro. A la cuarta, la vencida, pero con 20 minutos de retraso. "¿No estoy aquí? ¿Será allí? Es con 'ch'...", iba diciendo consultando lista a lista. "No me quieren dejar votar, ¿eh? Es sospechoso ja ja, sería inédito", comentó ante la prensa, entre la broma y los nervios. "La candidata se llevó una sorpresa cuando le confirmaron que habían euskaldunizado el apellido: con 'tx' y sin 'gui'. ¡Ah, perfecto, perfecto'", relata El Correo.