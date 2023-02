Félix Bolaños: "El PSOE está en dar solución a un problema con el 'sí es sí'"

Félix Bolaños (Madrid, 1975) conoce bien el lugar donde se va a producir la entrevista. Viene habitualmente a él, la mayoría de las ocasiones con su hijo de ocho años, que aquí, en el Matadero de Madrid, aprendió a montar en bicicleta.

Cuenta con ironía cómo la última vez que le entrevistaron en este lugar recibió críticas de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, que le acusaba de no acudir a este espacio más que para atender a los medios. "Si ella supiera...".

En plena sesión de fotos previa a la entrevista saltan las alertas en los móviles. Acaba de salir el último barómetro del CIS. 'El de Tezanos'. El PSOE ganaría las elecciones con dos puntos de ventaja sobre el PP. Unidas Podemos se hunde. Un alivio para un Gobierno inmenso en una tremenda polémica por la rebaja de penas derivada de la ley del 'sólo sí es sí'.

¿Qué valoración hace del barómetro?

Que el PSOE está muy fuerte en las encuestas, tanto a nivel nacional como autonómico y municipal. Es algo lógico porque estamos haciendo políticas que están beneficiando a la inmensa mayoría de la población y de la ciudadanía a todos los niveles. Que hayamos tenido una crisis tan acusada como la pandemia y ahora la de la guerra de Ucrania, y que hayamos conseguido proteger y cuidar a todas esas personas que, seguro, con gobiernos de otro color hubieran perdido el empleo como ocurrió en la crisis financiera. Durante la pandemia protegimos a 3,6 millones de trabajadores, a autónomos y a empresas con ayudas directas. Estamos trabajando para la gran mayoría de la población. Y no sólo eso, estamos consiguiendo un crecimiento económico muy sólido, el país que más crece de las grandes economías de Europa. Estamos consiguiendo cifras de empleo que son récord: 20,5 millones de afiliados. Y además, lo estamos haciendo sin endeudar al país, porque la deuda ha bajado cinco puntos en el 2022. Es decir, España funciona y el Gobierno está protegiendo a la ciudadanía. Todo eso al final tendrá un reflejo en las urnas mal que le pese a la derecha, que le gustaría que todo fuera catastrófico y un desastre. Pero no lo es, no lo va a ser, y los que profetizan el desastre acabarán siendo un desastre como profetas.

Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, se imponen muchas polémicas internas en el Gobierno. Una de las más evidentes, la de la ley del 'sólo sí es sí'. Esta semana Pedro Sánchez ha pedido a Igualdad y a Podemos que les envíe su propuesta de reforma de la ley, ¿ya se la han entregado?

Estamos trabajando y seguimos trabajando. La inmensa mayoría de la Cámara y, desde luego los partidos que formamos la coalición, estamos de acuerdo en lo fundamental. Y es que la ley ha tenido unos efectos que no eran queridos, nadie quería revisar penas a agresores sexuales y, por tanto, hay que modificar la ley, evitar que eso ocurra a futuro y mantener en el centro el consentimiento, que fue la gran lucha feminista en aquellas manifestaciones tan multitudinarias del 8-M. Sobre esa base hemos presentado una solución en el Congreso y creemos que es la mejor. A partir de ahora, en la tramitación parlamentaria lo que tenemos que hacer es hablar con los grupos porque creo que hay un consenso bastante amplio en modificar la ley, evitar que haya rebajas de penas a agresores sexuales y en mantener el consentimiento en el centro de la ley, que no condenemos a calvarios probatorios a las mujeres, de si se resistieron mucho o poco, o de cómo iban vestidas. Sobre esos tres grandes consensos tenemos que dar soluciones. Desde luego el PSOE está en dar soluciones a este problema que nos ha venido dado.

Sin embargo, no hay consenso con Igualdad, ¿no se podía haber esperado a tener un acuerdo interno para llevarlo al Congreso? Porque los partidos de la mayoría de investidura están diciendo que prefieren un acuerdo con el Ministerio de Igualdad.

Sí, preferimos un acuerdo. Y de hecho, llevamos semanas, meses, hablando las distintas sensibilidades del Gobierno para intentar buscar una solución consensuada. De momento, no lo hemos logrado. Vamos a seguir trabajando en esa línea porque estamos absolutamente de acuerdo en que lo que tenemos que hacer es revisar la ley para evitar que en el futuro haya rebaja de condenas. Los debates en el seno de la coalición son para ampliar derechos. Los debates en el seno de la derecha y la ultraderecha, para recortar derechos.

Irene Montero ha dicho que no había interlocución con Justicia, ¿va a haber reuniones con Igualdad?

Estamos en el seno del Gobierno, yo en primera persona lo digo, continuamente hablando y dialogando. Por lo tanto, esa no es la dificultad.

La propuesta del PSOE se debatirá en el Congreso en la víspera del 8-M, ¿le preocupa que esta división se traslade a las calles?

Yo creo que la manifestación del 8-M se ha convertido en España en un emblema del movimiento feminista. Todas las personas que nos sentimos concernidos en la igualdad entre hombres y mujeres deseamos que sea un éxito para que el movimiento feminista siga inspirando las políticas del Gobierno, que están especialmente dirigida a mejorar la vida de las mujeres. Por eso la subida del SMI, 14 pagas de 1.080 euros que benefician en el 60% de las personas a mujeres. Una reforma laboral que acaba con la precariedad y la temporalidad que beneficia en su gran mayoría a mujeres y jóvenes. Una equiparación entre permisos de paternidad y maternidad para que no tengan que sufrir esa pregunta de si van a tener hijos. Eso son políticas feministas que hace el Gobierno y que se inspiran en el movimiento feminista que se manifiestan todos los 8 de marzo. Tenemos un presidente feminista que quiere que todos los avances que hagamos tengan la finalidad de mejorar la vida de la ciudadanía y, en particular, de las mujeres.

¿Estamos ante el peor momento de la coalición en toda la legislatura?

Seguimos trabajando y seguimos sacando adelante leyes. Esta semana hemos sacado cuatro leyes: la del aborto, la ley trans, la ley de Empleo y una ley de denunciantes contra la corrupción. Esta es la política útil que hace el Gobierno. Mientras Feijóo balbucea en sus respuestas ante la presión de los ultras en el tema del aborto, nosotros seguimos avanzando con leyes que mejoran la vida de los ciudadanos.

Usted participó en la negociación con González Pons para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez dijo que el acuerdo estaba listo para ser firmado, ¿era así?

Absolutamente así. El acuerdo está absolutamente cerrado hasta la última coma, hasta el último nombre, con el PP. Lamentablemente, Feijóo no aguantó la presión de los extremismos más ultras que hay dentro y fuera de su partido. El acuerdo tenía tres patas. Una propuesta de ley para reforzar la independencia de la Justicia en temas importantes, donde nos pusimos de acuerdo. También tenía la renovación del CGPJ, habíamos pactado los 20 nombres y los 12 suplentes. Y tenía la renovación del magistrado número 12 del Constitucional que ha de proponer el Grupo Popular. Eso estaba cerrado hasta la última coma. En el último segundo, Feijóo flaqueó. No pudo, perdió el pulso con los elementos más ultras de su partido y dio un signo de debilidad muy preocupante para una persona que debe liderar el principal partido de la oposición. Ese acuerdo está listo para firmarlo.

Yo aprovecho para volver a pedirle a Feijóo que, si quiere, esta misma tarde, en unas horas, firmamos el acuerdo y acabaremos con una crisis institucional en el Poder Judicial que está provocando la derecha no cumpliendo la Constitución. Lo podemos hacer en cinco minutos en los mismos términos pactados y con las mismas personas. Pero no tuvo fuerza. Se dejó llevar por los elementos más ultras como ha pasado en el debate del aborto. Nos dice que tiene una posición y que no la va a cambiar. Sería importante saber cuál es. Dijo que no era un derecho, luego que sí lo era pero no fundamental. ¿Cuál es su posición? Porque las presiones ultras continúan. Nosotros tenemos la respuesta clara: con un gobierno socialista los derechos de las mujeres están garantizados 100% y se seguirán ampliando. ¿Qué pasará con un gobierno de la derecha? ¿Aguantará la presión? No parece.

Entiendo que no ha habido interlocución sobre este asunto con el PP.

Desde que el PP y Feijóo rompieron esa negociación, sobre este tema no se ha vuelto a hablar.

¿Confía en que se pueda renovar este organismo antes del final de la legislatura?

Yo tengo la mano tendida siempre al PP. De hecho, mi mayor duda o reproche es precisamente este, que hablamos demasiado poco y hemos llegado a demasiados pocos acuerdos. Me gustaría que renovaran el Poder Judicial y acabaran con una crisis institucional que no nos lleva a ninguna parte y que está provocando la cerrazón de la derecha incumpliendo por más de cuatro años la Constitución. ¿Cómo un líder de la oposición puede presentarse como alternativa al Gobierno si no cumple la ley? Son los parvulitos de una alternativa política y no lo hace. Tengo la mano tendida en todo momento para que volvamos a sentarnos, no sólo en esto. También en otras materias como modificar la Constitución en el artículo que regula las personas con discapacidad.

Sobre este último asunto parece que puede ser más sencillo que haya acuerdo, ¿no?

Bueno, seguimos trabajando. Es importante que desterremos un término que es ofensivo para las personas con discapacidad, que es el término 'disminuidos', que está en la Constitución. Que aprovechemos la reforma para reforzar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y que pongamos en el centro de la atención de las políticas públicas a las mujeres y alas niñas. Todo esto se puede hacer. Se está trabajando en estos días y aspiro a que nos podamos poner de acuerdo el PP y el Gobierno.

Otro de los avances sociales ha sido la Ley de Memoria Democrática, usted es ministro de este ramo, pero hay quejas de quienes consideran que no se está implementando esta norma. De hecho, se han producido homenajes fascistas con la ley en vigor. ¿Se pueden evitar este tipo de actos preventivamente o sólo se puede investigar a posteriori?

La Ley de Memoria se aprobó hace apenas tres meses, se está implementando. Ya ha tenido efectos, algunos muy simbólicos para la sociedad sevillana. Conseguimos exhumar a un genocida como era Queipo de Llano de La Macarena. Además, lo hicimos como le gusta al Gobierno, con elegancia y respetando a los familiares de la persona exhumada. Vamos a trabajar para que la ley sea lo que debió de ser hace décadas, que dignifique a las víctimas, que nuestro país pase página del período histórico más negro de nuestra historia reciente y que lo hagamos de la mano de todos los partidos democráticos. Mi pena fue que no se sumara la derecha a una ley que nos homologa con el resto de países de Europa. Es incomprensible que no quieran que haya personas, muy mayores por lo general, que quieran recuperar los restos de sus seres queridos para darles una sepultura digna. ¿Cómo la derecha se niega? Es incomprensible.

Y estos comportamientos que usted me dice de manifestaciones donde hay apología del franquismo ya se han abierto expedientes para sancionar en algunos casos y, por supuesto, todos los acontecimientos que se produzcan de apología al franquismo y a la dictadura se investigarán y, si de acuerdo con la ley se pueden sancionar, se sancionarán. Pero no se puede hacer preventivamente cuando hay una manifestación. Es un derecho fundamental. Hay que esperar a ver cómo se desarrollan y si en ellas se produce algún elemento que vulnere la ley de Memoria, entonces es cuando se puede sancionar.

¿Cómo van las conversaciones con la familia de Primo de Rivera?

Bueno, quiero que en este tema seamos especialmente discretos. Seguimos hablando y espero que tengamos algún resultado próximo, en las próximas semanas.

¿Semanas?

Sí, en las próximas semanas. Pero no es algo que dependa estrictamente de la familia o del Gobierno. Hay una serie de elementos que tienen que coincidir. Por lo tanto, yo espero que podamos tener un resultado en las próximas semanas, siendo muy indeterminado en las próximas semanas porque tampoco tengo mayor concreción en la fecha.

Esta semana se han aprobado avances sociales muy importantes: subida del SMI, ley Trans, ley del aborto, ley de empleo... y aun así lo que priman muchas veces son las polémicas del Gobierno: el sí es sí, la sedición, la malversación... ¿No les preocupa esto de cara a las elecciones?

Estoy convencido de que los ciudadanos en las elecciones sabrán quiénes les protegen, quiénes les defienden y quiénes están con las élites y con otras personas que nada tienen que ver con las grandes mayorías del país. Es cierto que hay mucho ruido, demasiado. La derecha se afana en que todos los días tengamos mucho ruido en las televisiones, radios y periódicos. Tiene una explicación bien sencilla: evitar que se hable de lo que estamos haciendo con los ciudadanos. Es difícil encontrar a una persona que no se haya visto beneficiada por políticas de este Gobierno. La derecha está en que los ciudadanos no lo perciban. A un pensionista al que le hemos subido un 8% la pensión, en torno a 110 euros de media, comparado con la subida que habría tenido con el PP, que no llegaba a tres euros al mes. Valía más la carta en la que se le notificaba que la propia subida. La derecha tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano, que haya un ruido ensordecedor para que esta persona no comprenda lo que el Gobierno ha conseguido para su calidad de vida y su capacidad adquisitiva. Es decir, la derecha está en el ruido y el Gobierno está en las nueces, en avanzar, en que haya frutos, en que todo el mundo tenga medidas que le puedan beneficiar en situaciones de dificultad.

¿Y cómo piensan combatir ese ruido?

Pues con mucha pedagogía, explicando siempre todo lo que hacemos. Lo mejor es repetir una y otra vez las medidas que hemos tomado. Durante la pandemia hemos protegido a 3,6 millones de trabajadores. También a las empresas con ayudas directas. Mantuvo a los autónomos con una prestación en caso de cese de actividad. También a los pensionistas, a los trabajadores con la subida del SMI. Hemos subido casi el 50% del salario mínimo que nos encontramos cuando Sánchez fue presidente. Esto afecta a más de dos millones de personas directamente más todas las personas que cobran su sueldo con arreglo al convenio porque se sube el SMI. A estas millones de personas, la derecha tiene que hacer muchísimo ruido para evitar que vean que el Gobierno socialista les ha mejorado la vida. Claro que lo hacen. Y nosotros nos vamos a encargar de explicar cada día lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo en las próximas legislaturas.

Estamos a tres meses de las municipales y autonómicas, tiene dos compañeras de Consejo de Ministros que serán candidatas, ¿les han chivado ya cuándo se va a producir su sustitución?

Bueno, el presidente ha explicado que la decisión le corresponde a él y que lo hará en las próximas semanas. Con las dos me une una relación de amistad, con lo cual seguro que lo que digo no es muy objetivo, pero me parecen magníficas candidatas, gestoras de problemas, de solucionar los problemas de los ciudadanos y de defender lo público. Tanto Carolina como Reyes serán magníficas alcaldesas de Las Palmas de Gran Canaria y de Madrid.

Últimamente se le ha visto respaldando mucho a Reyes Maroto por Madrid, ¿se lo ha pedido el presidente?

Yo soy militante por Madrid y deseo que haya una alcaldesa socialista en Madrid que cambie esta ciudad, que la haga más habitable, más humana, más de los madrileños, que la sienta, que la viva, que no se dedique a otro tipo de negocios ajenos al interés general. Por tanto, apoyo con todas mis fuerzas tanto a Reyes Maroto para la Alcaldía como a Juan Lobato para la Comunidad. También pertenezco a la dirección nacional del PSOE y por tanto me voy a volcar en lo que esté en mi mano con todos los candidatos porque son los que trabajan en las cosas de comer. No es lo mismo que gobierne la derecha a la izquierda y los ciudadanos tienen que saberlo. Por ejemplo en Madrid, donde está desmantelando sin prisa pero sin pausa la Sanidad Pública y cuando pides una cita para Atención Primaria puede tardar hasta dos semanas. Y se nota en la inversión por habitante que hace la derecha en Sanidad Pública en el resto de territorios donde gobierna. El Gobierno de España, que no tiene competencias sanitarias, sin embargo invierte mil millones en Atención Primaria. Por tanto, para mayo y para las elecciones de final de año, las generales, que no es lo mismo que gobierne la derecha, que desatiende los problemas de la gente, a nosotros, que estamos buscando mejorar la vida de los ciudadanos.

¿Confían entonces en mantener las plazas que tienen?

Sin duda. Y también en conseguir otras plazas para que haya ciudades que también se sumen al progreso que necesitan las sociedades del año 2023.