El tremendo susto de Félix Bolaños en un acto: sale de una manera magistral

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha sufrido un buen susto cuando participaba en un desayuno informativo de Europa Press.

En un momento de la charla, una persona se ha tropezado con un foco, provocando el sobresalto de todos los presentes. El ministro ha presenciado lo ocurrido y, tras un momento de desconcierto, ha anunciado: "No ha pasado nada".

Luego, y para relajar la tensión en el ambiente, ha salido de la situación de una manera magistral: "Ese foco se va a mantener estable. Esto es un ejemplo de lo que es España, ¿no?.

"En un momento dado puede parecer que hay un dificultad, pero se soluciona con toda rapidez y continuamos adelante", ha dicho provocando las risas de algunos de los presentes.

Por lo demás, y según señala Europa Press, Bolaños ha criticado los "episodios de violencia verbal y física" que sufrió este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), aunque ha apostillado que también el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sufre abucheos en varios actos a los que acude.

"A mí no me gusta que haya episodios de violencia verbal, física, desconsideraciones o insultos. Ahí no me van a encontrar", ha asegurado Bolaños, que ha reconocido sus "bastantes diferencias ideológicas" con Ayuso, pero no es "partidario de ningún tipo de escrache, de insultos ni de faltar el respeto a nadie".

Eso sí, también ha querido destacar que estos acontecimientos "también los han sufrido" otras personas del Gobierno, como el propio Sánchez y varios ministros, en actos donde se abuchea la presencia del Ejecutivo.