Muere el español secuestrado por Hamás, Iván Illarramendi

El español secuestrado en Gaza Iván Illarramendi está muerto, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press, que no han dado más detalles sobre las circunstancias exactas. Hasta ahora tan solo se sabía que este español, natural de Euskadi y de 47 años, había sido incluido en la lista de rehenes publicada por las autoridades israelíes.

Su muerte la convierte en la segunda víctima española en el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre. Se suma a la de la joven hispalense Maya Villalobo, fallecida en la misma jornada. La joven de 19 años se encontraba realizando el servicio militar en en Ejército israelí, contaba con la doble nacionalidad hispano-israelí, y falleció en el puesto militar en el que se encontraba.

Illarramendi es natural de la localidad guipuzcoana de Zarautz, donde dejó de estar empadronado en 1986. Vivía en Israel con su esposa Loren Garcovich -de 47 años y de nacionalidad chilena pero con raíces israelíes-, en el kibutz Kissufim situado a dos kilómetros de la franja de Gaza.

Qué ocurrió en el kibutz el 7 de octubre

Aunque de momento no ha trascendido lo ocurrido exactamente en el kibutz, El Confidencial ha logrado contactar con familiares de la pareja que tuvieron contacto con esta minutos antes del brutal ataque.

"A las 12:30 del sábado fue el último contacto. Mi hija escribía, porque no podía hablar para no hacer ruido y que no la escucharan. Ella pedía 'auxilio, auxilio, auxilio' y se cortaron todas las comunicaciones porque volaron las antenas de la transmisión móvil y se cortó el suministro eléctrico. Ya no pudimos tener más contacto con ellos", relató el suegro de Illarramendi, Danny Gorcovich, al citado diario.

Según esa misma información, las autoridades israelíes siempre habrían trabajado manejando la información de que ni Illarramendi ni su esposa habrían sido llevados a los túneles de Gaza secuestrados, sino que ya habrían sido asesinados durante el ataque de Hamás.