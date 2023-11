Cisjordania no descansa: más de mil palestinos desplazados por el Ejército israelí y los colonos

Los ojos del mundo se posan sobre Gaza, pero en paralelo, la crisis de seguridad en la Cisjordania ocupada de agrava. Uno de los flancos más dolorosos y en los que menos se repara es el desplazamiento forzoso de palestinos, a causa de las intervenciones del Ejército de Israel o la presión de los colonos, que residen ilegalmente en la zona.

Según los datos publicados hoy por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), desde el ataque de Hamás sobre Israel del pasado 7 de octubre, al menos 111 hogares palestinos, integrados por 905 personas (incluidos 356 niños), han sido desplazados en medio de la violencia de los colonos y las restricciones de acceso. Los hogares desplazados pertenecen a 15 comunidades de pastores y de beduinos.

A ellos se suman otros 120 palestinos (entre ellos 55 niños) que han sido desplazados desde hace un mes a causa de las demoliciones de viviendas en la Zona C (controlada por las autoridades israelíes) y Jerusalén Oriental, debido a la falta de permisos, y otros 27, entre ellos 13 niños, tras demoliciones punitivas, aceleradas por el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Eso hace superar el millar de personas forzadas a abandonar sus casas en la zona.

Según la OCHA, las autoridades israelíes han demolido 850 estructuras palestinas -término que incluye desde casas, hasta tiendas, talleres o cuadras, entre otros- en 2023 y 9.978 desde 2009.

Justo este miércoles se ha conocido un caso que sirve para poner historia a estas cifras: el Ejército y la Policía Fronteriza israelíes han demolido la casa de un niño palestino de 13 años que el pasado febrero apuñaló a un guardia de la Policía Fronteriza israelí, informaron este miércoles medios locales.

El pasado febrero, Mohamed Zalbani, del campo de refugiados de Shuafat, ubicado cerca de Jerusalén, apuñaló al agente Asil Suaad, momento en el que un guardia de seguridad que trabajaba con Suaad disparó su arma y alcanzó a ambos.

Zalbani fue acusado de asesinato bajo el agravante de terrorismo, informa el diario Haaretz, que apunta que la demolición ha tenido lugar después de que un juez rechazara el pasado lunes una petición para mantenerla en pie.El diario apunta que la familia del menor alegó, sin éxito, que no conocía la intención de Zalbani de perpetrar el ataque.

La Policía confirmó que fueron enviados cientos de agentes al campamento de refugiados, para la evacuación y demolición de la casa, y apuntó que no se produjeron disturbios, según el periódico The Times of Israel.

Suma y sigue

La violencia en Cisjordania, más allá de las demoliciones y los desplazamientos, deja un reguero de muerte en este mes de guerra. La misma oficina de la ONU informa que las fuerzas israelíes han matado a 150 palestinos en este tiempo, entre ellos 44 niños. Otros ocho civiles, entre ellos un niño, han sido asesinados por colonos israelíes. Tres israelíes han muerto en ataques de palestinos, por su parte.

El número de palestinos asesinados en Cisjordania desde el 7 de octubre representa más de un tercio de todas las muertes palestinas en Cisjordania en 2023 (un total de 397). Alrededor del 55% de las muertes tras el ataque de Hamás ocurrieron durante enfrentamientos que siguieron a las operaciones israelíes de búsqueda y arresto, principalmente en las gobernaciones de Jenin y Tulkarm. Alrededor del 30% ocurrieron en el contexto de manifestaciones de solidaridad con Gaza; el 8% de las víctimas murieron en ataques de colonos contra palestinos, y los siete restantes murieron mientras atacaban o supuestamente atacaban a fuerzas o colonos israelíes.

En estos días, las fuerzas israelíes han herido también a 2.375 palestinos, entre ellos al menos 251 niños, más de la mitad de ellos en el contexto de manifestaciones. 64 palestinos han resultado heridos por los colonos. Alrededor del 27% de esas lesiones han sido causadas por munición real, ya que estos pobladores ilegales tienen permisos de armas y, de hecho, el Gobierno ultraderechista actual ha llamado a armarlos más en esta coyuntura.

Desde el 7 de octubre, la OCHA ha registrado 218 ataques de colonos contra palestinos, que provocaron víctimas palestinas (28 incidentes), daños a propiedades de propiedad palestina (157 incidentes) o tanto víctimas como daños a propiedades (33 incidentes). Esto refleja un promedio diario de siete incidentes, en comparación con tres desde principios de año. Más de un tercio de todos ellos incluyeron amenazas con armas de fuego, incluidos tiroteos. En casi la mitad de todos los incidentes, las fuerzas israelíes acompañaban o apoyaban activamente a los atacantes.