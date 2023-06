Feijóo culpa al PSOE del pacto con Vox en la Comunidad Valenciana: "Si se hubiese abstenido..."

Europa Press via Getty Images

El pacto del PP con el partido de extrema derecha Vox en la Comunidad Valenciana es responsabilidad del PSOE. Así lo ha asegurado el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, durante la entrevista que ha concedido este miércoles a EsRadio.

Feijóo se ha quejado de que el PSOE no haya respetado "la lista más votada", una máxima que el PP no quiere cumplir en algunos territorios y municipios, como Extremadura o Elche.

"El contexto es, si el PSOE pierde las elecciones y el PP no saca mayoría absoluta, hay que repetirlas, porque el PP no puede pactar con nadie. Hombre, no parece que eso sea un contexto muy democrático", ha dicho el líder del PP, que ha ironizado sobre que el PSOE le diga a su formación "con quién puede pactar" cuando los socialistas lo han hecho con partidos como Bildu, con "los partidos de izquierdas más radicales" y con "independentistas".

"¿Qué ha pasado en Valencia? El PP saca 40 escaños, Vox saca 13 y la mayoría son 50 o 51. Es evidente que Vox ha sido determinante y le ha votado mucha gente", ha explicado Feijóo, que ha explicado que el PP tenía como "condición" que no "formase parte del pacto y de acuerdos de investidura una persona condenada", en referencia al líder de la ultraderecha en esta región, Carlos Flores, quien será 'número uno' en las listas al Congreso por Valencia tras apartarse para facilitar el acuerdo.

Un acuerdo que ha generado muchos comentarios en redes y que Feijóo ha calificado como "un acuerdo muy sencillo sobre servicios públicos, sobre identidad de Valencia...".

¿Se podía haber evitado el pacto con la extrema derecha? Feijóo cree que sí, pero señala al PSOE: "De otra forma, la única posibilidad es convocar elecciones nuevas, dado que el PSOE no ha querido apoyar a quien ha ganado las elecciones. Hoy en Cantabria se llegará a una abstención del Partido Regionalista y gobernará la lista más votada. Si esto se hubiese hecho en Valencia, si se hubiese abstenido el PSOE, no estaríamos ante la necesidad perentoria de ese acuerdo".

El líder del PP también ha recordado el pacto en Canarias con Coalición Canaria. "Vamos a hacer un acuerdo con aquellos que garanticen estabilidad y que eviten volver a elecciones en agosto", ha aseverado.