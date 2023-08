Esperanza Aguirre ve estas palabras de Javier Milei sobre la justicia social y deja bien claro lo que piensa de él

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha participado en el programa de este miércoles de Todo es Mentira y, a la hora de hablar del candidato de la ultraderecha liberal y antiabortista argentino, Javier Milei, ha dejado claro lo que piensa sobre él.

"Dicen de Milei, es histriónico, es verdad. Está loco. Dice un amigo mío que hay que estar loco para pensar que Argentina tiene arreglo. Pero es que Milei, a diferencia de lo que tú (José Luis Ábalos) crees, es un grandísimo economista y lo que dice es que hay que acabar con el Banco Central Argentino, que dando a la máquina ha conseguido la inflación esa", ha defendido.

La exdirigente madrileña ha defendido que del salario mínimo argentino que había a principios de año, "ya tienen casi la mitad". "Va a dolarizar la economía y va a impedir que continúe la inflación", ha destacado.

"Milei tiene unas ideas económicas muy serias" Yo hay muchas cosas de Milei con las que no estoy de acuerdo. Pero lo que dice de la justicia social, sí que estoy de acuerdo. Es la verdad. Es quitarle a los que trabajan, para dárselo a otros que decido yo", ha justificado.

Las palabras de la expresidenta madrileña se han producido segundos antes que el programa de Cuatro comparara las similitudes del discurso de Javier Milei y otro de Isabel Díaz Ayuso de hace unos meses sobre la justicia social.

"Estamos frente al fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho y se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada justicia social que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley y está precedida de un robo", aseguró Milei.

Unas palabras muy parecidas a las que pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el mismo término semanas antes de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

"La justicia social es un invento de la izquierda para promover el rencor, una pretendida lucha de clases en la que perpetuarse: el que a alguien le vaya bien es culpable de que a mí no me vaya bien, hay que expropiarlo... No. Repartir se supone, yo creo, que las oportunidades. Ellos promueven la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables", señalo, en unas declaraciones casi idénticas a las del político ultraderechista argentino.