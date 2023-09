Feijóo insiste en la "tercera vía", con pactos de Estado con el PSOE, para ser investido

Como ya hiciera tres días después de las elecciones del 23 de julio y como ya le expresase en persona al candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en buscar una "tercera vía" entre repetición electoral y un pacto de la izquierda con los independentistas catalanes: los pactos de Estado "entre partidos constitucionalistas".

"En este momento no tenemos que decidir entre aceptar el chantaje o nuevas elecciones, tenemos una tercera vía, que son los pactos constitucionales entre partidos constitucionalistas", ha expresado Feijóo desde Canarias, donde se ha entrevistado con el presidente de esta región, Víctor Clavijo.

"Esa es la vía que quiere la mayoría. La mayoría de los españoles ha votado en favor de esos pactos, de esos acuerdos, en favor de mirar hacia adelante, en favor de políticas de consenso y políticas de altura", ha proseguido Feijóo, que ha puesto de ejemplo "lo que hicieron los alemanes y lo que hicieron los franceses". "Construir una legislatura en la que desarrollemos pactos de Estado y, una vez desarrollados, podamos, si se quiere, volver a consultar a los españoles".

Feijóo insiste en que él fue el ganador de las elecciones y que Sánchez fue quien perdió. "En estos dos meses la Constitución no se ha reformado y no cabe la amnistía. Lo único que ha cambiado es que Sánchez perdió las elecciones y que parece ser que está dispuesto a cualquier cosa después de perder las elecciones".

Cree el líder y candidato del PP que los españoles "no se merecen" los posibles pactos de la izquierda con los independentistas, y por eso ha vuelto a tender su "mano" al PSOE "ahora si cabe con más intensidad, para que España no caiga en una anomalía democrática y es que la persona buscada por la Justicia española decida el futuro de nuestro país".

Feijóo admite que "debemos dar una respuesta y buscar un encaje del problema territorial de Cataluña" pero que eso "será un pacto de Estado" y "de acuerdo a la ley". "O no será. Será en el encaje constitucional o no será", ha insistido. Porque, dice Feijóo, que "la amnistía no cabe en nuestro ordenamiento jurídico".