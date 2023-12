Feijóo: "Menos mal que Felipe VI vino a otorgarme el título de ganador de las elecciones"

Alberto Núñez Feijóo ha sido entrevistado este jueves por Susanna Griso en Espejo Público y ha vuelto a hablar de su investidura fallida. Aunque ha justificado que "es la primera vez que el que gana las elecciones no Gobierna", ha terminado reconociendo que él asume que es "el jefe de la oposición".

"Yo he ganado cuatro mayorías absolutas. La primera, por un diputado. Con uno menos, habría sido jefe de la oposición. En España, nunca se deja gobernar al PP si gana", ha expuesto, antes de que la presentadora recordara que "tampoco se deja gobernar al PSOE cuando ha ganado".

El líder del PP ha excusado que "yo he intentado restaurar ese pacto de que respetemos al que gana", porque "si esto fuera así, volveríamos a darle valor a la democracia".

"Si nosotros no podemos gobernar en ningún sitio, aún ganando. Me siento muy orgulloso de ser el jefe después de haber ganado las elecciones. Lo que no gané fue la votación en el Congreso para ser presidente", ha razonado.

Pero Feijóo ha dicho un "ni siquiera", antes de dejar una frase todavía más llamativa. "Ni siquiera, fíjese, me dejaban hacer la sesión de investidura. Menos mal que el Jefe del Estado (Felipe VI) vino a otorgarme el título de ganador de las elecciones", ha añadido.

Su reunión con Sánchez

Después de hablar de lo que ocurrió tras las elecciones, Susanna Griso le ha preguntado que "por qué ha tardado 16 días en decir 'sí, quiero' reunirme con Sánchez".

"El día 6, en un corrillo, el día de la Constitución, fue cuando el presidente Sánchez dejó caer que le quería invitar. El día 7 le entrevistamos aquí y lo hizo público", ha expuesto la presentadora de Espejo Público.

Tras ello, Feijóo se ha mostrado crítico con que se informara de la reunión a través de los medios. "Viene aquí y le dice a usted el orden del día que quiere tratar y yo me entero por Espejo Público. Enhorabuena a usted, que me informe de lo que quiere hablar", ha añadido.

El presidente del PP ha hablado de las tres fechas que le dio el jefe de Gabinete de Sánchez y ha terminado exigiendo "un mínimo de planteamientos serios". "Unos mínimos democráticos: respeto hacia al jefe de la oposición, no imposiciones en los asuntos y un poco de rigor", ha justificado.

Al ser preguntado que por qué ha optado por reunirse con el presidente del Gobierno en el Congreso, Feijóo ha señalado que lo ha hecho "porque creo que hay que reinstaurar la importancia de las instituciones".

"Volver al Congreso de los Diputados es volver a otorgar la soberanía al pueblo español. No es un mal planteamiento", ha razonado.