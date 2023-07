Feijóo, tras el 'no' del PNV: "Decir que no tengo apoyos es una conclusión precipitada"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado este martes sobre los apoyos con los que cuenta para ser investido presidente del Gobierno en las próximas semanas.

Pese al no del PNV y a no contar con más apoyos que el de UPN, Vox y, quizás, Coalición Canaria, Feijóo no cierra la puerta a lograrlo. "Decir que no se tienen apoyos por haber hablado con algún grupo es una conclusión precipitada", ha expresado desde Santiago de Compostela, donde se encuentra con motivo del Día de Galicia.

Feijóo dice que tiene previsto hablar con el PSOE y su líder, Pedro Sánchez, después del recuento del voto CERA, que se prevé para finales de semana, por lo que cree que la conversación con el presidente en funciones se producirá a principios de agosto.

También quiere hablar con la extrema derecha, Vox, su principal apoyo. "Seguiré trabajando", se ha comprometido Feijóo, quien cree que "es importante que España mande un mensaje a Europa" en plena presidencia de turno de la UE y "que la cuarta economía del euro no pueda estar sometida a grupos y políticos, algunos prófugos, que dicen que no les interesa España".

"Yo he recibido el mandato de las urnas para que haya un gobierno en España", ha agregado el líder del PP, que no ha aclarado si será candidato en caso de repetición electoral.