Feijóo reconoce seis meses después de que el PP lo negara que Pons fue el interlocutor con Junts

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este lunes que Esteban González Pons fue el interlocutor con Junts antes de la fallida investidura del primero. Una cuestión que el PP negaba hace seis meses y evitaba confirmar.

En una entrevista en OkDiario, el líder de los populares señalaba y reconocía estos contactos. "No tengo por qué negarlo", explicaba tras varias reticencias hablando de que no es lo mismo "hablar" que "negociar".

"Yo no tengo por qué negarle a usted que compañeros, no sólo el que usted se refiere, han hablado con Junts. Si no, ¿cómo nos podemos enterar de lo que piden? Cuando dije en las Cortes que no había negociado mi investidura porque la amnistía es una línea roja, Sánchez empezó con esas carcajadas tan histriónicas… Bueno, es que es la verdad. A mí los señores de Junts no me han mentido, a mí me ha mentido Sánchez. ¿Hemos hablado con Junts? Sí. ¿Hemos negociado con Junts? No. Y prueba de ello es que usted me está haciendo esta entrevista como presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, no como presidente del Gobierno. No hemos negociado en ningún caso con Junts porque lo que nos planteó en esas conversaciones no era negociable", explicaba Feijóo en el citado medio.

Hace seis meses, a mediados de septiembre, el PP tampoco negaba contactos, pero se limitaba a "contactos formales". En realidad. Esteban González Pons se reunió con Jordi Turull en la casa de un empresario en Pedralbes.

En aquel entonces, el equipo de Feijóo aseguraba que las informaciones "son cotilleos" que "Pons dice que son falsos". Unas palabras en las que el PP dejaba en Pons la confirmación de la reunión que ahora confirma Feijóo para alejarse del incendio interno que podía causar una reunión organizada por la planta siete de Génova con un condenado a 12 años de cárcel por el procés independentista, tan solo unas semanas antes de organizar de manera oficial una marcha contra la amnistía que acabó reducida a mitin para evitar la foto con Vox.