Se comparte de forma masiva lo que pasó en 2022 entre Miguel Ángel Rodríguez y Andrea Ropero

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en uno de los protagonistas de los últimos días tras sus mensajes amenazantes a una periodista de elDiario.es.

El asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid intercambió varios mensajes con una periodista del citado medio en los que señaló que "os vamos a triturar, vais a tener que cerrar". Algo que, posteriormente, ha justificado, porque se trataban del ámbito "particular y privado".

La actitud de Miguel Ángel Rodríguez ha sido motivo de numerosas críticas. La ministra portavoz, Pilar Alegría, justificó este sábado que sólo hay dos opciones, "o dimisión o cese".

Pero, en las últimas horas, hay una escena protagonizada por el asesor de la presidenta madrileña, del año 2022, que ha corrido como la pólvora en redes sociales.

Se trata del fuerte encontronazo que Miguel Ángel Rodríguez tuvo con la periodista de La Sexta Andrea Ropero, tras preguntarle a Ayuso por la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco.

“Disculpe, ya ha hecho declaraciones", aseguró él, antes de que la periodista reaccionara de forma contundente. “No hace falta que me empuje. Me ha empujado... no le voy a tolerar", contestó Andrea Ropero.

Miguel Ángel Rodríguez continuó, diciéndole que "no hace falta que haga usted el ridículo". “Yo no estoy haciendo el ridículo, el que está haciendo el ridículo es usted que me está insultando”, replicó la periodista.

El jefe de gabinete de Ayuso se defendió, señalando que "le he tocado el brazo". "Lo que no voy a tolerar es que usted me empuje. Está grabado, me acaba de empujar", razonó Andrea Ropero.

La escena, compartida por la periodista Ana Pastor o la líder de Más Madrid, Manuel Bergerot, se ha vuelto a hacer viral en redes sociales tras lo sucedido en las últimas horas: