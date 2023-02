Feijóo, sobre Pablo Casado: "No hay ningún tipo de mala conciencia con nadie"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este jueves desde Ciudad Real a la comida que mantuvo ayer miércoles con su antecesor, Pablo Casado, coincidiendo con el aniversario de su derrocamiento como líder del partido tras su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo ha querido enmarcar el encuentro en la "normalidad de ir a comer con un compañero de partido que es expresidente del PP" y que, en principio, "estaba cerrada para Navidad" pero que "como consecuencia de su agenda internacional" y de la del propio dirigente gallego, hubo de posponerse.

Dice Feijóo que Casado no quiere participar en actos del partido porque "está centrado en su actividad profesional y esa actividad no es compatible con la política". "Cosa que entiendo y me parece razonable e inteligente", ha agregado el actual presidente del PP.

Según Feijóo, la relación con Casado es "cordial" y así, "cordial", fue la comida con él.

El líder del PP no ha querido mojarse sobre si Casado tiene ganas de volver. "Yo no soy un intérprete, le refiero lo que me ha dicho, pero sin más, lamento que no haya noticia", ha agregado.

"En mi partido, hablar con exdirigentes no está prohibido y como no hay ningún tipo de mala conciencia con nadie, yo hablo con todos los exdirigentes que ha tenido mi partido si les parece bien mantener contacto conmigo y a mí me parece oportuno hacerlo. En este caso se produjeron las dos cuestiones", ha explicado.

Feijóo asegura que "no hay nada que ocultar" ni "ninguna cuestión pendiente". "Hubo un Congreso en mi partido, me presenté, otros no se presentaron, y la gente votó. Esto es lo que ha ocurrido", ha zanjado.