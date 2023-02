Captan lo que Feijóo llevaba escrito en sus tarjetas en el Senado y la gente está flipando

La intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este martes en el Senado se recordará largamente por una frase que pronunció: "Deje ya de molestar a la gente de bien, deje ya de meterse en las vidas de los demás".

Pero en Twitter se ha montado un buen alboroto por un detalle que en directo no se vio pero no está pasando desapercibido en absoluto gracias a que lo captó la cámara de Javier Barbancho, fotógrafo que trabaja para El Mundo.

La imagen la ha compartido en Twitter el periodista Carlos Sosa junto al mensaje: "Se lo escriben todo, hasta las eventualidades: 'Es revelador que usted no haya querido profundizar en mi pregunta".

Y es que, efectivamente, en la imagen se ve lo que Feijóo llevaba escrito en una de sus tarjetas, que es casi textualmente lo que respondió tras una intervención de Sánchez. Es decir: llevaba preparada la respuesta.

"Es revelador que usted no hay querido profundizar en mi pregunta", llevaba escrito. Y finalmente pronunció en ese momento: "Le he hecho tres preguntas sobre la ley trans y es revelador que usted no me ha querido responder ninguna".

Y también llevaba escrito exactamente lo que dijo después: "¿Usted realmente está de acuerdo en cómo su ley va afectar a los criterios de paridad?".