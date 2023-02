La última metedura de pata de Feijóo fastidia la sesión de control al PP

Europa Press via Getty Images

Nueve palabras pronunciadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado han sido munición de sobra para el Gobierno con la que defenderse de los ataques del principal partido de la oposición en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso.

"Deje ya de molestar a la gente de bien", espetó Feijóo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara alta, tras advertirle de los efectos perniciosos que, a juicio del líder del PP, traerá la ley Trans.

"Nunca imaginé que reconocer derechos a las minorías, en este caso al colectivo trans, sería molestar a la gente de bien", contestó Sánchez.

En Moncloa vieron esta frase del máximo dirigente del PP como "un patinazo" y creen que el gallego está "dando palos de ciego" en su oposición al Ejecutivo, según fuentes citadas por Europa Press.

Patinazo fue, porque el PP tuvo que explicar a su propio líder poco después: Feijóo se estaba refiriendo a los médicos, profesores y juristas que, dicen en el PP, están perplejos con lo que recoge la ley Trans.

Tamaño regalo era imposible desaprovecharlo horas después en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Los ministros que han acudido a la Carrera de San Jerónimo tenían claro que iban a tirar, tarde o temprano en sus intervenciones, de una alusión a la metedura de pata de Feijóo, muy criticada en redes sociales y también en algunos editoriales.

El primero en hacerlo ha sido, obviamente, el presidente del Gobierno:

"Ayer lo dijo su presidente, dijo aquello de la 'gente de bien', claro, yo entiendo que cuando ustedes votan que 'no', por ejemplo al [aumento] del Salario Mínimo Interprofesional es porque interpretan que sus beneficiarios no son gente de bien. Cuando ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones [vinculado] al IPC, ustedes considerarán que los pensionistas no son 'gente de bien' en nuestro país. Cuando ustedes votan en contra, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o grandes entidades financieras será porque ustedes consideran que esa gente sí es de 'bien'. Qué poquita gente de bien hay en su país y qué poderosos son".

Al otro lado del hemiciclo, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, tragaba saliva. Le había tocado el 'marrón' de soportar las consecuencias de la frase de su jefe, tanto en la réplica del presidente del Gobierno como en los pasillos.

Porque minutos antes, los periodistas la abordaban con esta misma cuestión. "¿Qué es gente de bien para usted?", le preguntaban.

"¿Gente de bien? Entre otros, los millones de españoles a los que ha decepcionado Pedro Sánchez", contestaba a la carrera con una sonrisa en el rostro. "¿Cree que puede haber gente de bien que haya votado la ley Trans?", insistía el periodista. Como podía, la portavoz del PP hacía equilibrios en su última contestación: "Creo que hay gente de bien para todo".

El Gobierno había olido sangre y no ha dejado escapar la oportunidad. Los ministros, casi en fila, han ido citando a Feijóo en sus intervenciones.

"Resulta siempre complicado encontrar a alguien en su grupo que siga de cerca y con quien poder hablar de política energética. Están muy concentrados en la defensa de la gente de bien, más que de los consumidores", ha dicho la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en respuesta a un diputado del PP.

Pilar Llop, de Justicia, criticó el "repentino interés del PP por el feminismo" en respuesta a una pregunta sobre el 'sí es sí'. Y, tras criticar los 13 años que los populares han mantenido su recurso a la ley del aborto en el Constitucional, ha hecho la siguiente reflexión: "Será porque las mujeres que tienen que tomar esta decisión tan dura en sus vidas no son gente de bien".

El titular de Presidencia, Félix Bolaños, no ha perdido tampoco la ocasión y, en respuesta al diputado Gil Lázaro (Vox) y una pregunta sobre —oh, sorpresa— la ley del 'sólo sí es sí'. "Esperemos que el señor Feijóo se haya aclarado sobre si el aborto es un derecho y si las mujeres son gente de bien", ha aseverado.

Bolaños ha sido, sin duda, el que más sangre ha hecho: "No sabemos quién le parecerá gente de bien a Feijóo. Igual es el señor Bárcenas o el señor Rato. A mí me parece gente de bien quien sube las pensiones, quien sube el SMI, quien aumenta las becas o quien amplía los derechos de las mujeres. Le pido que aclare quién es gente de bien para él, queremos saber qué piensa".