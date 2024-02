Elecciones Galicia 2024: ¿a quién beneficia el voto en blanco, nulo y abstención?

Cerca de 2,7 millones de gallegos están llamados este domingo 18 de febrero a participar en las elecciones de su CC.AA., de las cuales saldrá el nuevo presidente de la Xunta. De las personas con derecho a voto, 2.217.110 residen en Galicia, mientras que son 476.514 emitirán su voto desde el extranjero, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por circunscripciones, A Coruña alberga el mayor censo con casi el 37% del total (1.088.386), seguida de Pontevedra, con 911.704. En Lugo podrán votar 337.734 y en Ourense, 355.800.

En esta ocasión participarán un total de 11 partidos políticos. Diez de ellos se presentan en todas las circunscripciones electorales y Democracia Ourensana competirá exclusivamente en su respectiva provincia. Se contabilizan 41 candidaturas en total, lo que representa una disminución respecto a las 56 que se presentaron en el año 2020. Las candidaturas son: PP, BNG, PSOE, Sumar Galicia (como coalición), Podemos (también en coalición), Espazo Común Galeguista (coalición), Vox, Pacma, Escaños en Branco y Por un Mundo más Justo, además de Democracia Ourensana en Ourense.

Pese a la amplia oferta de candidaturas, muchos ciudadanos deciden votar en blanco o directamente abstenerse y no acudir a votar el día electoral. Otros, de manera consciente o no, incurren en el voto nulo. Teniendo en cuenta que estos comicios, según dicen todos los estudios demoscópicos, podrán decidirse por un puñado de votos, ¿a quién beneficia esos posibles votos en blanco, nulos o la abstención?

Voto nulo

Un voto se considera 'nulo' cuando en el interior hay una papeleta distinta a las oficiales. Puede ser por un despiste del elector o por una reivindicación, escribiendo sobre las papeletas, pintándolas o votando a partidos políticos que no existen.

El voto nulo no tiene incidencia en las elecciones, puesto que no se considera válido y, por lo tanto, no pasa a formar parte del recuento final en las elecciones. De este modo, tampoco beneficia ni perjudica a nadie porque no cuenta a efectos de recuento.

Voto en blanco

Se da el voto en blanco cuando el elector ha introducido el sobre sin ninguna papeleta dentro, por descontento o porque ninguna opción le gusta. Pero ojo, porque ese voto sí cuenta para el recuento final. Tal y como se señala en el artículo 96 del apartado 5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), se considera un voto válido.

Generalmente, el voto en blanco suele beneficiar a los partidos mayoritarios ya que cuanto más votos hay (sean en blanco o válidos) más número de votos se necesitan para obtener representación. Un ejemplo: en una circunscripción imaginaria en la que ha habido 1.000 votos a candidaturas, 200 en blanco y 50 nulos, teniendo en cuenta sólo los votos a candidaturas un partido necesitaría 30 votos (el 3%) para conseguir un escaño. Pero al tener en cuenta los votos en blanco requeriría 36 (el 3% de 1.200). De ahí que los votos en blanco puedan poner en aprietos a candidaturas que van a tener difícil superar la barrera de entrada al parlamento gallego, que en el caso de la ley electoral de esta CC.AA. es del 5%.

Abstención

La abstención se produce cuando el ciudadano no acude a votar. En España es legal no votar, aunque en otros países está penado. La abstención suele producirse por una decisión personal y no beneficia a nadie en los comicios.