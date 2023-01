Silvia Intxaurrondo incomoda a García Adanero por su transfuguismo y él le responde de esta manera

Tenso momento entre Silvia Intxaurrondo y Carlos García Adanero durante una entrevista este lunes en el programa "La Hora de la 1". El actual diputado del grupo mixto, ex de UPN, luchará por el bastón de mando de Pamplona en las próximas elecciones municipales en mayo de este año. Pero lo hará por el PP.

García Adanero fue amonestado por su antigua formación al romper la disciplina del partido en la votación de la reforma laboral junto a su compañero Sergio Sayas. Este cambio de partido ha hecho que ambos hayan sido acusados de "transfuguismo", ya que Sayas también se integrará en las listas del PP para las locales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

En la entrevista de este lunes, García Adanero ha reconocido que votando en contra de la reforma laboral "se complicó la vida", pero que lo hizo por ser fiel a sus "principios y valores". "A nosotros nos votaron los afiliados del partido y nos ha echó la dirección. Cuando ocurrió todo esto, pedimos a UPN que se convocara a los afiliados para que opinaran sobre lo que había pasado y no se quiso. Pero en ningún caso incumplimos los principios y valores con los que nos presentamos a las elecciones", asegura.

En ese momento, Silvia Intxaurrondo le ha preguntado a García Adanero si algún otro partido le invitó a romper la disciplina de voto de UPN y votar en contra de la reforma laboral. El diputado habla entonces de una llamada de su propio partido para pedirle que votara a favor, pero nada más.

La presentadora no se queda conforme con la respuesta y le empieza a preguntar si recibió una llamada específica del PP sobre esta cuestión. García Adanero, algo molesto, la corta en seco y le dice que "no". Pero Silvia Silvia Intxaurrondo le insiste en que le deje formular la pregunta completa. "Sé lo que me va a preguntar", le vuelve a decir Adanero. "No me diga que sabe lo que le voy a preguntar", le responde nuevo la presentadora.

Finalmente, Intxaurrondo se la hace al completo y él contesta con un rotundo "no". Después, García Adanero también niega que vaya a dejar su escaño como diputado aunque vaya a hacer campaña por el PP para ser el próximo alcalde de Pamplona.