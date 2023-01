Tenso encontronazo entre Susana Díaz y Sergio Sayas: "Me ha faltado al respeto"

Tenso encontronazo el que se ha vivido este viernes en Todo es mentira entre Susana Díaz y Sergio Sayas, político navarro que, junto con Carlos García Adanero, acaban de fichar por el Partido Popular tras ser expulsados de UPN por romper la disciplina de voto en la votación de la reforma laboral, que salió adelante por el error al votar de un diputado del PP.

Sayas ha defendido que se han ido al PP porque se pensaban que no los iban a echar de UPN: "Nos ha echado el señor Esparza por hacer lo contrario de lo que dijo a los ciudadanos que iba a hacer".

Tras la entrevista de Marta Flich ha entrado en juego Susana Díaz, que le ha dicho que ella sí cree que es "un tránsfuga" porque aunque esté en una coalición porque "también está regulado".

"Si se salta los acuerdos de un partido que le ha puesto en las listas usted es un tránsfuga. Lo enmascare como quiera. Cuanto tiene orejas grandes, colmillo y una trompa no es que se parezca a un elefante, es un elefante", ha afirmado Díaz, que ha añadido después que está a favor de las listas desbloqueadas para que los diputados den la cara directamente con los ciudadanos.

Y ha apostillado: "Cuando uno no quiere asumir los órganos de un partido que le han puesto en una lista le obligan a hacer lo honrado y lo legítimo sería coger e irse a su casa, no quedarse con el escaño, secuestrarlo y llevárselo para algo distinto para lo que el votante prestó su voto".

Sayas ha cogido el guante y ha dicho: "Yo voy a dejar el escaño el día que lo deje usted". "¿Cómo? ¿Qué ha dicho?", se ha escuchado preguntar a Díaz de fondo.

Ha retomado la palabra Sayas para decir que los tránsfugas son los diputados y senador del PSOE "que se presentaron a las elecciones diciendo que Podemos no y hoy están pactando con Podemos".

"Que aquí el tránsfuga y el que se ha llevado es usted, el que ha engañado a los votantes es usted", ha dicho Díaz después de que Sayas añadiese a Podemos a Bildu y a ERC. "No, el que ha engañado a los votantes es usted y todos los del PSOE", ha replicado el diputado navarro.

"Transfuguismo es decirle a los españoles una cosa y hacer la contraria. Los escaños no pertenecen a los partidos, nuestros jefes no son los jefes de los partidos, son los españoles [...] Y basta ya del sistema partitocrático en el que algunos quieren participar y se encuentran muy cómodos pero la palabra se la damos a los españoles", ha afirmado Sayas, que ha añadido que a cualquier diputado o senador del PSOE le debería de dar "vergüenza" defender "lo contrario de lo que a los españoles les prometieron que harían".

"Cuando se es honesto, tanto en la política como en la vida, se tiene vergüenza. Cuando uno miente, engaña y hace lo que usted ha hecho, que es sustraerle a una fuerza política un escaño...", ha dicho Díaz antes de que Sayas le interrumpiese para decir que "de honestidad no me va a dar a mí ninguna clase".

"Me ha faltado al respeto y me va a escuchar a mí y lo que usted ha hecho es engañar a una fuerza política y a los votantes de ese partido ¿y sabe por qué? porque se quería quedar con el escaño para cambiar un resultado de manera no formal que dijeron los votantes", ha sentenciado Díaz.

Pero la cosa no ha quedado ahí, se ha elevado el tono cuando Susana Díaz le ha dicho a Sayas que seguro que Bendodo el ha dado un argumentario. A lo que el político navarro ha dicho que él nunca lo ha necesitado.