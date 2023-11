Jaume Asens augura un pacto de PSOE y Junts en las próximas horas: "Como mucho, mañana"

Jaume Asens, el negociador designado por Sumar para la interlocución con los partidos independentistas, ve probable que el acuerdo entre PSOE y Junts se alcance "en las próximas horas o, como mucho, mañana".

En una entrevista este lunes en RNE, el dirigente ha señalado que no ve "ningún obstáculo importante para que el acuerdo entre ambas formaciones se pueda firmar en las próximas horas y por tanto, podamos tener una investidura esta misma semana". "Estamos en la recta final, estamos llegando a la meta. Pero, a veces, cuando estás cerca de la meta, puedes tener sustos. Sin embargo, yo no veo ningún obstáculo para que el acuerdo no se pueda firmar", ha detallado.

El negociador de Sumar admite que las conversaciones con Junts a lo largo de estas últimas semanas han sido "difíciles", pero cree también que todos los partidos son conscientes de que "no se puede dar una segunda oportunidad a PP y Vox" en las urnas. Además, ha confirmado que el principal escollo sigue estando en la redacción de la ley de amnistía para que no pueda ser tumbada por inconstitucional. "Estamos afinando la letra pequeña de la ley, sobre todo para que no haya ambigüedad en el redactado y que los jueces se limiten sólo a aplicar la ley. Muchas veces, los magistrados tienen la tentación de suplantar al legislador. De ahí que tengamos que ser rigurosos y preciosos para que no haya lugar a la confusión", explica.

De hecho, Asens destaca que con este acuerdo "los independentistas no están planteando un procés, sino un acuerdo de convivencia que significa poner el reloj a cero y pasar a una nueva etapa". "Tenemos una nueva oportunidad de reconstruir la convivencia e intentar solucionar el conflicto catalán. La derecha busca confrontar territorios contra territorios, como con la condonación parcial de la deuda catalana, cuando es una medida que se extiende a otras CC.AA. Sin embargo, están intentando alimentar la catalanofobia, como hicieron con el Estatut porque les da votos en el resto del Estado", ha dicho.

Por eso, Asens considera que los partidos deben mandar un mensaje de "optimismo y confianza" a la sociedad, frente al "trumpismo" del PP que "agita la convivencia", en referencia a las concentraciones de estos últimos días frente a la sede central del PSOE en Ferraz. "La ciudadanía está muy blindada ante esa partitura de la confrontación, porque la hemos estado escuchado toda la legislatura pasada. Y a pesar de que van a intentar dibujar un escenario apocalíptico y generar alarma social, la sociedad se dará cuenta de que sólo es sobreactuación y que finalmente habrá nuevo gobierno de coalición", ha dicho.

Por último, sobre si cree que la rivalidad entre ERC y Junts puede afectar al desarrollo político cuando empiece la legislatura, Asens ha reconocido que "hay un riesgo de que esa competencia enfermiza entre los dos actores pueda ser un foco de inestabilidad". "Tenemos que lograr encauzar esa relación para que la competencia que tienen entre ellos no haga descarrilar la legislatura", ha concluido.

Urtasun también ve el acuerdo "muy cerca"

Ernest Urtasun, portavoz de Sumar. Europa Press via Getty Images

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también se ha mostrado "optimista" dado que ve "muy cerca" un pacto para investir al presidente en funciones, Pedro Sánchez, y desde la formación desearía que el pleno en el Congreso tuviera lugar esta misma semana. "Estamos ante un acuerdo inminente y quiero trasladar optimismo. Una investidura que permitirá extender toda la agenda social ambiciosa del acuerdo de gobierno. Satisfacción que abriéramos el camino para esta legislatura", ha señalado.

Además, en referente a la ley de amnistía que se está cocinando, Urtasun ha señalado que la norma debe ceñirse únicamente a las causas pendientes relacionadas con el 'procés' y considera que el texto no aludirá a nombres concretos, dado que eso significaría un "indulto".