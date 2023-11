Turull (Junts) carga contra el pacto entre PSOE y ERC: "No haremos una amnistía para VIPS"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha enviado este viernes a primera hora del día un mensaje al resto de miembros de la Ejecutiva del partido en el que se muestra muy crítico con el pacto alcanzado ayer jueves entre PSOE y ERC.

El mensaje, al que han accedido La Vanguardia y El Periódico, Turull asegura que "todas las precauciones y garantías son pocas" porque, asegura, habrá "horas y días de mucha presión" en las negociaciones con los socialistas, que este viernes han encallado, se encuentran en punto muerto, y se prevén retomar en los próximos días para alcanzar un acuerdo, previsiblemente, la próxima semana.

"Hemos trabajado mucho, no dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para VIPS", agrega en su mensaje, donde afirma que se trabaja en una amnistía a favor de quienes, dice, "no se han rendido" y sufren "imputaciones muy bestias".

Turull pide a los suyos "calma" y no dejarse "arrastrar", reclamando "confianza" en las negociaciones que están teniendo lugar en Bruselas.

El secretario general de Junts muestra su "perplejidad" por algunos aspectos del acuerdo entre ERC y el PSOE y advierte de que "el PSOE es especialista en que una vez firmado, poner agua al vino". "Y así muchas cosas, sumado al discurso del PSOE de pasar página", agrega.

Negociaciones encalladas

Los contactos entre el PSOE y Junts se han enfriado y mantienen las discrepancias sobre el alcance de la amnistía y su redactado, empezando por la exposición de motivos, según han indicado fuentes de Junts.

Por su parte, el PSOE confirma que este viernes se ha producido una reunión entre el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán y el expresidente catalán, Carles Puigdemont, e indican que las conversaciones continúan.

El número tres del PSOE se reunió este viernes en Bruselas con Puigdemont para desencallar las negociaciones para una ley de amnistía, condición de Junts para apoyar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. Sin embargo, las versiones entre las partes difieren y algunas fuentes de Junts incluso niegan el encuentro con Cerdán y sostienen que solo celebraron una reunión de carácter interno.

"El problema está en cómo se aborda la amnistía y el motivo por el que se otorga", han precisado otras fuentes de Junts consultadas por Europa Press, que ven las posiciones entre socialistas y Junts aún más distantes.

También avisan de que Puigdemont no está dispuesto a ceder en determinadas cuestiones, con lo que alejan la posibilidad de un acuerdo con el PSOE y de que se pueda celebrar un pleno de investidura la semana que viene.

Desde el partido de Puigdemont dieron por terminada la reunión entre Cerdán y el expresidente alrededor del mediodía --después de algo más de dos horas de reunión-- y sin lograr un acuerdo sobre el alcance de la ley de amnistía.

Sin embargo, en el lado socialista sostenían que solo se había producido un receso, pero que la reunión continuaba y todavía no se daba por finalizada.

Después de ese parón, Puigdemont; el secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, volvieron a reunirse en un despacho y afirmaron que se trataba de una reunión de carácter interno. Finalmente, alrededor de las 13.30 horas, salieron de la sala, y abandonaron el edificio.