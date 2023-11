Junts advierte a Sánchez: "No tiente a la suerte. Su discurso no ha sido valiente"

Junts pone en apuros a Sánchez. El partido de Carles Puigdemont, que el jueves pasado anunciaba un acuerdo para apoyar su investidura como presidente del Gobierno tras negociar la ley de amnistía, ha advertido hoy de que el discurso del candidato socialista durante el debate "no ha sido valiente" al lamentar que no se haya "atrevido" a abordar "de manera directa el tema catalán como establece el acuerdo". Es decir, según ellos, "como un conflicto histórico y político entre dos nacionales".

En su intervención en el hemiciclo, la diputada Miriam Nogueras ha aconsejado a Sánchez "no tentar a la suerte con ellos" y le ha recordado que la estabilidad de la legislatura "queda supeditada al avance del cumplimiento de los acuerdos entre ambas formaciones". Entre ellos, la dirigente ha mencionado el "reconocimiento nacional" y el "autogobierno". "Si no se avanza, no daremos apoyo a ninguna iniciativa que se presente desde su Gobierno y su mayoría", ha apuntado la portavoz de Junts.

Este tono duro se ha producido minutos después de que el grupo independentista catalán pidiera una reunión urgente con el negociador del PSOE, Santos Cerdán, por el "malestar" que había generado su discurso de investidura. Según los de Puigdemont, este enfado se ha debido a la falta de referencias a Cataluña en el discurso de Sánchez, así como su relato del proceso soberanista y por entender la amnistía como un "perdón".

La propia Nogueras lo ha expuesto de forma pública posteriormente desde el atril del Congreso. "En el acuerdo que hemos alcanzado no aparece la palabra "diálogo", sino "negociación". Tampoco se habla de 'reencuentro', 'perdón' o 'medida de gracia', porque la amnistía es otra cosa. Es una desjudicialización de la política y una forma de acabar con la represión judicial", ha dicho la dirigente.

La dirigente no olvida que el PSOE "es el partido que abrazó con entusiasmo la aplicación del 155", pero aspira a "trabajar" para cumplir con los acuerdos alcanzados en el pacto de investidura a pesar de la desconfianza mutua. "No engañamos a nadie, somos fieles a nuestros derechos. No hemos dejado de ser aquella fuerza que promovió el referéndum de independencia", ha concluido, junto a un "Visca Catalunya Lliure".

Sánchez dice que cumplirá con el acuerdo

Por su parte, Sánchez se ha comprometido a cumplir con el pacto firmado "si somos capaces de mantener activa la negociación y si somos capaces de escucharnos". En una rápida intervención a modo de respuesta, el líder socialista ha dicho que se ha comenzado "una nueva etapa" en Cataluña marcada por la "lealtad" y la "honestidad", aunque "las heridas tarden en cicatrizar".

"Pero lo que nos debe hacer avanzar es mucho más importante de lo que nos separó. Estamos llamados a ello y durante esta legislatura daremos pasos para resolver este conflicto", ha señalado Sánchez.