Rufián manda un mensaje a los ciudadanos con esta alusión a 'El hormiguero' que nadie vio venir

Este miércoles, y junto a la sesión del jueves, el Congreso de los Diputados acoge el debate de investidura de Pedro Sánchez.

Después de los discursos del presidente de Gobierno en funciones y del líder de la oposición, Albero Núñez Feijóo, entre otros, ha tomado la palabra el portavoz de ERC en la Cámara, Gabriel Rufián.

Mirando directamente a la bancada del PP, ha preguntado a los populares si los ciudadanos que les hayan votado lo han hecho "por lo que están haciendo ahora", advirtiendo de que no es una alusión "retórica".

Tras la respuesta afirmativa de los diputados, ha soltado todo esto: "Señor Feijóo, ¿le han votado para jalear concentraciones de lo hijos y nietos de los golpistas y de los ladrones que ustedes han amnistiado y que convocan en Ferraz cada noche para cantar el 'Cara al sol'? ¿Seguro?".

"No es retórica. Me está diciendo que sí. Perfecto. ¿Le han votado para jalear concentraciones al grito de 'alzamiento nacional ya', 'España cristiana, no musulmana', 'moros no, España no es un zoo', 'Marlaska maricón', 'Irene Montero eres una puta'? ¿Si? ¿De verdad?", ha continuado enumerando aludiendo a lo ocurrido en Ferraz.

Rufián ha seguido con su discurso para mandar un mensaje a los ciudadanos: "Si compartes piso con 40 años porque n o puedes pagarte un alquiler tú solo; si te pones malo y te dan cita a los 20 días y a 180 para operarte; si no hay una sola guardería pública en tu barrio; si tu jefe siempre te hace trabajar más horas de las que te paga, te pido que les una vuelta..".

Y así ha cargado contra el programa de Antena 3: "Si crees que lo malo o lo peor de este país es una amnistía porque has escuchado en El Hormiguero que España se rompe, solo debes escuchar...".