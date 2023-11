Rufián avisa al PSOE: "¿Ve alguna alternativa? No se la juegue. Créame" 

El número uno de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha sido el encargado de subirse al atril para representar a la formación republicana en el día de hoy. Como ya es habitual, la primera mitad de su comparecencia ha sido en castellano y la segunda mitad en catalán.

Nada más subirse al estrado, Rufián tenía claro quién iba a ser el primer objetivo de su discurso: la bancada de la derecha. Por ello, sus primeras palabras fueron unidireccionales hacia el PP, bajo su "reiterativo y constante" discurso de "España se rompe".

Utilizando citas de Pablo Casado, Mariano Rajoy, Aznar o Fraga, el de ERC se mostró contundente: "(España se rompió) cuando tuvieron lugar las negociaciones entre PSOE-ETA, cuando se produjo el Estatut, la moción de censura de Sánchez, el Plan Ibarretxe, el fin del delito de sedición, y ahora por la amnistía".

Fue entonces cuando Rufián quiso dirigirse "a la gente": "Lo que rompa España no es la amnistía; es el precio del alquiler, las condiciones laborales, el precio del aceite o los asesinatos de mujeres y no la amnistía no rompe España".

"Todos contra vosotros"

En esta línea, el líder de ERC continuó con arremetiendo contra las formaciones derechistas -VOX estaba ya fuera del Congreso-, recordándoles que están "solos". "¿Saben cuál es la única cosa que compartimos el PSOE, BNG, Sumar, ERC, Junts, Bildu y PNV? Frenarles a ustedes".

En referencia a los populares, Rufián dirigió otra pregunta clara a Feijóo: "¿A ustedes le han votado por lo que están haciendo ahora? Jalear concentraciones en Ferraz de los hijos y nietos de los golpistas y ladrones que ustedes han amnistiado y que cantan el 'Cara al Sol' frente a Ferraz."

Al mismo tiempo, mandó un recado al líder popular con 'palito' a Sánchez: "Sánchez es presidente no por Junts ni ERC, sino porque les tiene a ustedes enfrente, algo que tampoco habla muy bien del PSOE".

En su última alusión a los populares, el catalán no quiso desaprovechar la oportunidad para atizarles, y tirando de viejas referencias -usadas por el propio Rufián, resumió lo que a su parecer, ocurre siempre que "pierde la derecha". "Siempre hay guerra judicial, fachas en la calle y mentiras en la tele".

Turno para Sánchez: "No se la juegue. Créame"

Tras despacharse con la derecha, llegaba el turno de Sánchez. Y en un tono, también elevado y algo beligerante, Rufián comenzó por reprocharle lo ocurrido tras el acuerdo entre ambas formaciones.

"La respuesta a lo que está pasando no puede ser una rueda de prensa sin preguntas. La solución debe ser incidir y avanzar", aseguró. "Avanzar en la derogación de la ley mordaza, en topar los intereses, en que la Iglesia asuma responsabilidades o en una política exterior potente", argumentó.

Tras dejar este pequeño aviso, el líder de ERC optó por criticar la criminalización de la amnistía, reivindicando la posición de fuerza de su partido en la votación de mañana. Ya que el 'sí' de sus siete diputados es clave para que la investidura de Sánchez sea una realidad.

Precisamente en este contexto se ha producido el momento más tenso y amenazante de un Rufián totalmente desatado y conocedor del rol de poder que actualmente juega su formación: "¿Ve alguna alternativa a nosotros y nosotras? ¿Ve a Albert Rivera o Inés Arrimadas? No se la juegue, creáme", advirtió ante la posibilidad de que el PSOE no cumpla alguno de los puntos pactados con ellos.