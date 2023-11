De Ismael Serrano al 'ni amnistía ni tu tía': los cinco greatest hits del debate de Sánchez y Feijóo

Citas falseadas de Antonio Machado, risas burlonas y hasta afición por la fruta. El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este miércoles en el Congreso se ha convertido de nuevo en un intercambio de golpes entre ambos líderes. La ley de amnistía, como podía esperarse, ha acaparado la práctica totalidad de la intervención de Alberto Núñez Feijóo y a ella también se ha referido Sánchez. Pero entre reproches y descalificaciones sobre la norma negociada con las fuerzas independentistas catalanas, el diálogo entre ambos también ha dejado momentos de lapsus, sorna, incitación al ridículo y hasta ciertas algaradas. En El HuffPost, repasamos los greatest hits que nos ha dejado esta nuevo cara a cara.

A vueltas con Machado e Ismael Serrano

El candidato socialista había usado por la mañana en su discurso de investidura un cita de Antonio Machado que, después, Feijóo ha querido rescatar para afear a Sánchez que éste había cortado la frase en la que se pedía "cumplir las promesas que nos hicimos". "No le ha hecho ningún favor a don Antonio. ¿Hasta en las citas miente usted? Dice: 'Hoy es siempre todavía, todavía la vida es ahora'. Y omite: 'Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos'. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Ahora es el momento de cumplir los compromisos que nos hicimos", ha dicho Feijóo, jaleado por el resto de diputados del PP.

Sin embargo, ese añadido no era de Machado sino de Ismael Serrano. "No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción 'Ahora' en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)", ha comentado el cantante en redes sociales.

Como podía esperarse, Sánchez ha aprovechado el fallo de Feijóo para echárselo en cara. "Entiendo que usted es un recién llegado como usuario de Google, como todos los españoles sabemos después de sus amistades peligrosas que no se veían porque entonces no existía Google en Galicia, le ha espetado.

La risa burlona de Pedro Sánchez

Sánchez ha intentado durante el debate ridiculizar a Feijóo y reírse de él por sus intentos frustrados de ser presidente del Gobierno. Con un evidente tono de sorna, Sánchez ha lamentado que a Feijóo "le cuesta asumir y comprender la democracia parlamentaria" porque "no tiene los votos necesarios". "Y por muchas personas que llevan a manifestarse ante Ferraz, a usted le seguirán faltando esos apoyos", le ha espetado. Además, le ha acusado de "dar penosos espectáculos como otros líderes de la derecha" y abandonar la moderación para "desfilar junto a los franquistas de Vox". "Hasta Fraga fue más útil para la democracia", le ha dicho.

Tampoco ha tenido reparos Sánchez en criticar la gestión de Feijóo durante su etapa como presidente de la Xunta - "usted no es moderado ni buen gestor" - y entregarle el papel de "real perdedor". Pero el momento de mayor sonrojo ha sido cuando Sánchez ha resumido los diferentes intentos de Feijóo para ser presidente, con las negativas de PNV o Junts que recibió en su intento o su idea de implorar al PSOE que se le permitiera gobernar durante dos años. "Y acabó diciendo que no es presidente porque no quiere. O que es el primer español que renuncia a serlo", ha dicho a carcajada limpia. Una risa que ha contagiado a la bancada socialista mientras Feijóo no sabía dónde meterse.

"Ni amnistía ni tu tía"

Sánchez se ha dedicado a dejar claro que el PP va de la mano de Vox. Tanto es así, que incluso ha acusado a Feijóo de haber sido el principal valedor de la ultraderecha en España. "Ha abandonado la moderación para desfilar junto a los franquistas de Vox. (...) Nadie del PP ha hecho más por ellos", le ha dicho. Y le ha recordado, a modo de ejemplo, que los populares fueron los únicos que no votaron en contra de la moción de censura presentada por Vox con Ramón Tamames como candidato. "Y ahí no había amnistía ni tu tía", ha dicho Sánchez entre las risas de la bancada socialista.

El "pacto encapuchado" con Otegi

Feijóo también ha querido ser ocurrente y se ha preguntado cuál es el "pacto encapuchado" que el PSOE ha pactado con Bildu. "¿De verdad se piensa que somos tan ingenuos y nos creemos que el voto de Bildu ha sido a cambio de nada? ¿La amnistía etarra también? ¿Conformar Euskal Herria?", ha dicho.

La "fruta" de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al Congreso para seguir el debate desde la tribuna de invitados. En un momento dado, Sánchez se ha referido a ella al decir que para el PP era atrevido hablar de corrupción. "Su antecesor alertó sobre un caso de corrupción de Ayuso y su respuesta fue fulminante: evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar tierra a ese caso de corrupción", ha dicho. En ese momento, la señal oficial del Congreso ha pinchado a Ayuso y la líder madrileña parece responder al ataque de Sánchez con un "hijo de...". Pero, a preguntas de El País, su gabinete asegura que lo que realmente Ayuso ha dicho es: "Me gusta la fruta".