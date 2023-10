La camiseta que ha lucido esta europarlamentaria no deja de generar comentarios

La europarlamentaria irlandesa Clare Daly ha sido una de las protagonistas de este lunes con su intervención en el Parlamento Europeo contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La socialista ha arremetido contra la postura que ha adoptado Von der Leyen en el conflicto entre Israel y Hamás. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había defendido su iniciativa de viajar a Israel para solidarizarse tras los ataques sufridos, asegurando que solo si se reconoce el dolor y derecho a defenderse del Estado israelí se puede pedir ahora respeto al Derecho Internacional en su respuesta.

"Sólo si Europa reconoce el dolor de Israel y su derecho a defenderse tendrá la credibilidad para decir que Israel debe reaccionar como una democracia que respete el Derecho Internacional Humanitario", aseguró.

Daly, desde la tribuna y con una camiseta de la selección palestina, ha cargado contra la dirigente conservadora alemana. "He estado involucrado en política durante 40 años, pero nunca había visto algo así como lo que está ocurriendo en Gaza a la vista del público y mientras el mundo observa cómo se desarrolla", ha afirmado.

La socialista irlandesa ha narrado todo lo sucedido: "Diez días de incesantes ataques aéreos, 1 de cada 1.000 personas asesinadas por el gobierno israelí en una semana, declaraciones abiertas de asedio, 24 horas de combustible, electricidad y agua restantes, castigo colectivo a personas inocentes. Todo ilegal, todo crímenes de guerra".

Por ello ha reprochado que cuando desde la Unión Europea se tenía que haber abogado por una alto al fuego y por promover la defensa del Derecho Internacional, "Ursula vor den Leyen aterriza en Tel Aviv para fotografiar la preparación de un genocidio y dice que Europa apoya a Israel ahora y en el futuro".

"Ella no me representa, no representa a Irlanda ni a los ciudadanos europeos. Estamos a favor de la paz, del DerechoInternacional y de la justicia del pueblo palestino", ha rematado, antes de pedir su dimisión.

Además de su potente discurso, ha sido llamativa el hecho de que luciera la camiseta de la selección palestina, especialmente después de que el Parlamento Europeo impidiera al político español de Izquierda Unida Manuel Pineda hacer su intervención con la kufiya palestina.